Многие делают неправильно. Как гладить кошек, чтобы им это нравилось

Увидев котика, большинство людей тянется к нему, чтобы погладить. Однако делаем ли мы это правильно, нравится ли на самом деле это проявление нашего внимания пушистикам?

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Британские ученые отмечают, что "коты не тактильны по своей природе". Поэтому если хотите, чтобы поглаживание доставило удовольствие вашему любимцу, то не навязывайте ему свои ласки, а "следите за языком его тела". Под особым запретом – живот и участок основания хвоста, пишет ScienceFocus.

Эксперт по поведению кошек из британского Университета Ноттингем Трент доктор Лорен Финка говорит, что большинство людей считают, что поглаживание – это проверенный способ наладить связь с вашим любимцем. Однако нет никаких гарантий, что котик получит удовольствие от такого физического контакта.

"Хотя некоторые кошки, безусловно, любят, когда их ласкают, но многие из них, вероятно, не хотят, чтобы их гладили так, как это обычно делаем мы. Возможно, они просто очень толерантны к этому из-за преимуществ, которые приносят им отношения с вами – еда, лакомство и внимание. Но люди должны помнить, что коты, как вид, не являются социальными или тактильными по своей природе", – объясняет ученый.

К каким участкам тела кошек лучше не прикасаться?

Доктор Лорен Финка признается, что с точки зрения науки, мы не много знаем о тактильности по отношению к коту. Однако последние исследования показывают, что все же котам крайне не нравится, когда их гладят у основания хвоста. "Это может вызвать у кошек самую негативную поведенческую реакцию", – говорит эксперт.

Помимо поясницы, Финка советует держаться подальше от живота, поскольку кошки эволюционировали так, чтобы держать эту область под защитой. Жизненно важные органы кота находятся в районе пупка, поэтому прикосновение этой зоны, скорее всего, будет восприниматься им как угроза.

Как научиться понимать "язык тела кота"?

Эксперт по поведению кошек говорит, что есть участки, которые пушистики позволят погладить. Однако все зависит от их индивидуальности, а также их раннего опыта. "Коты, с которыми люди хорошо обращаются и социализируют их с детства, особенно в "чувствительный" для них период (от двух до восьми недель), обычно больше любят, когда их обнимают. Однако, если у вас дружелюбный кот, это не значит, что он любит, когда его ласкают и давят. Даже если кот мяукает и трется о вас, это не значит, что ему нравится любое обращение с ним. Нужно обращать внимание на язык тела", – отмечает Лорен.

Доктор Лорен Финка говорит, когда кошка раздражена, она может очень резко повернуть голову в сторону наших рук или повернуть голову, чтобы посмотреть на того, кто ее касается. Коты также могут просто замереть или прекратить активно поощрять взаимодействие с хозяином, например, перестать мурлыкать. Обычно, когда они это делают, их уши не направлены прямо вперед – они могут быть слегка повернуты или прижаты к голове.

"Вы также можете заметить облизывание носа, покачание головой, а также внезапную дрожь или волнистость шерсти. Подвижный хвост (бьющий или дергающийся), который держится горизонтально или близко к земле, также обычно является отрицательным признаком (тогда как вертикально поднятый хвост обычно ассоциируется с "положительным возбуждением"). Эти, относительно незаметные, признаки часто встречаются у многих кошек, которых я наблюдаю, когда к ним прикасаются. Но люди, как правило, не обращают на них внимания, или неправильно интерпретируют, что они на самом деле означают", – объяснила экспертка по поведению кошек.

Как лучше гладить кота?

Ученые говорят, что все же есть зоны, где доброжелательные коты, скорее всего, получают удовольствие от поглаживания. Это участок вокруг мордашки – щеки, основание ушей и подбородка.

"Это, вероятно, потому, что эти участки лица содержат много кожных желез, которые производят запах. Кошки заинтересованы в том, чтобы использовать эти зоны для распространения своего запаха. Поэтому мяучкам приятно, когда их стимулируют", – говорит Лорен.

Доктор Лорен Финка выписала поэтапные рекомендации по поглаживанию кота в интересной аббревиатуре.

К – контроль: предоставите коту возможность выбора и контроля во время взаимодействия.

Осторожно протяните коту руку, позвольте ему подойти к вам, и пусть он сам решает, хочет ли взаимодействовать с вами или нет. Если кот хочет, чтобы к нему прикоснулись, он будет тереться о вас. Если он не идет на контакт, избегайте поглаживания. Позвольте коту самому контролировать, как сильно вы его гладите. Если вы гладите кота, делайте небольшие паузы каждые 3-5 секунд, чтобы "связаться" с ним – когда вы прекращаете гладить, трется ли он о вас, чтобы попросить еще? Если нет, может быть, он готов к перерыву.

И – инициативность: обратите внимание на поведение кота и язык его тела, передайте инициативу контроля над ситуацией полностью котику, следя за признаками его тела:

Кошка становится немного спокойнее и перестает мурлыкать, наклоняться для поглаживания или тереться о вас. Кошка удаляется от вас. Уши прижаты или повернуты назад. Трясет головой. Шерсть на спине становится дыбом. Кот лижет свой нос. Он становится немного неподвижным, перестает мурлыкать и тереться о вас. Резко поворачивает голову к вам или к вашей руке. Внезапно начинает себя гладить, что длится всего несколько секунд.

Т - территория, где вы затрагиваете:

Большинство доброжелательных кошек предпочитают, чтобы их касались под подбородком, вокруг щек и у основания ушей, поэтому старайтесь придерживаться преимущественно этих мест. Избегайте основания хвоста и живота, а также будьте осторожны, касаясь спины, лап и хвоста кота.

Эксперт по поведению кошек отмечает, если следовать этим рекомендациям, то, возможно, ваш кот полюбит вас по-настоящему.

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