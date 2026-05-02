Почему коты и собаки трясут головой: ученые нашли объяснение

Юлия Потерянко
Наука Обоз
Если у вас есть кот, то вы точно попадали в неловкое положение, когда пушистый после того, как вы его погладили, начинал трясти головой, как будто желает стряхнуть с себя воспоминания об этом. Коты часто делают такие резкие быстрые движения также после еды и питья. Но почему они так себя ведут? И означает ли это, что с ними что-то не так?

На самом деле, трясут головой не только мурлыки. Аналогичное поведение демонстрируют также собаки и другие млекопитающие. Издание Live Science обратилось за его объяснением к специалистам. И те успокоили – такое трясение головой является абсолютно нормальным. Однако его причины у разных животных могут несколько отличаться.

Почему коты трясут головой

Быстро мотать головой котов заставляет стимуляция нервных окончаний на их макушке, рассказала Сара Кроули, антропозоолог из Эксетерского университета в Англии. "Физиологическим фактором для этого является стимуляция очень чувствительных волосков и нервных окончаний вокруг верхней части головы, особенно возле ушей", – объяснила она.

Эти нервные окончания могут возбуждаться от приятного почесывания. И кот испытывает потребность "стряхнуть" с себя это возбуждение. Эми Мил, лектор по клиническому поведению животных в Королевской школе ветеринарных исследований Эдинбургского университета, говорит: "Если опекун коснулся чувствительной зоны (например, вокруг ушей или усов), это может привести к тряске головой".

В дополнение такое быстрое колебательное движение очень эффективно удаляет посторонние предметы, такие как остатки пищи или капли воды, из ушей или с усов кота. Кроме того, по словам Кроули, это помогает привести мех в порядок. "Часто за тряской головой следует умывание мордочки или ушей", – добавила Мил.

Стремительные движения головой также могут указывать на раздражение. Часто это реакция на то, что животному дунули в ухо – этого не стоит делать намеренно, поскольку котам это очень не нравится. Если же вы переживали, что тряска головой может вызвать у вашего любимца головокружение, то ученые спешат вас успокоить – обычно этого не происходит. Как отмечает Мил, животные (как и люди) чаще испытывают головокружение, когда крутятся на месте по кругу.

Тряска всем телом

Коты не единственные животные, которые имеют такую странную привычку. По словам Сары Кроули, многие млекопитающие демонстрируют этот рефлекс в ответ на ощущение чего-то постороннего в ушах или вокруг них. "Вы можете увидеть, как это делают мыши и крысы после того, как поели или попили", – говорит она.

У собак породы со стоячими ушами (например немецкие овчарки) чаще трясут головой, чем вислоухие псы (например, кокер-спаниели). Это объясняется тем, что в открытое ухо легче попадает что-то постороннее – семена травы или насекомое.

Владельцы собак могут распознать и другие типы тряски. Например, "хищническую" (когда ваш пес пытается в игре уничтожить игрушку, размахивая головой из стороны в сторону, держа "добычу" в пасти). Также собаки часто встряхивают всем телом – они могут делать так в любой момент, но после купания для них это обязательный ритуал. "Оно начинается с головы, проходит волной через все тело и заканчивается на хвосте", – объясняет Кроули.

Тряска всем телом также может указывать на переход между состояниями или обстоятельствами – например, если пес только что пережил что-то стрессовое или захватывающее. По словам Эми Мил, такой "сброс" помогает животному снять напряжение и эмоционально и физически перезагрузиться.

Сара Кроули добавляет, что такое поведение можно наблюдать после интенсивной и веселой игры с другой собакой. "Вы часто видите, как обе собаки заканчивают игру, одновременно трясутся, а затем идут заниматься другими делами", – объясняет она.

Когда стоит волноваться

Хотя тряска головой обычно является нормой, если ваш питомец начинает делать это чаще, при необычных обстоятельствах, или если это сопровождается чесанием или наклоном головы, это может свидетельствовать о медицинской проблеме: инфекции, паразитах, раздражении, неврологических нарушениях или постороннем предмете в ухе. "Это больно и некомфортно, и тряска – единственное, что они могут сделать, кроме как попытаться залезть туда лапой", – говорит Кроули.

Если вас беспокоит такое поведение любимца, обратитесь к ветеринару. Эми Мил предупреждает: "Если оставить ушные инфекции без лечения, это может привести к потере слуха. Также есть риск, что инфекция распространится за пределы барабанной перепонки в среднее ухо, вызывая проблемы с равновесием и серьезное ухудшение состояния животного".

Однако в основном трясение головой – это лишь милое и вполне нормальное поведение, которое помогает вашему любимцу оставаться чистым и чувствовать себя комфортно.

Ранее OBOZ.UA объяснял, почему коты любят кричать в пустой комнате.

