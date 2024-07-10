Планета-глаз, расположенная в 50 световых годах от Земли, может оказаться пригодной для жизни. Фото

Новые исследования сделанные с помощью телескопа "Джеймс Вебб" показывают, что открытая несколько лет назад экзопланета-бусинка LHS 1140b, может быть планетой "Глазного яблока" с океаном, похожим на радужную оболочку, окруженную морем твердого льда. Вероятно, что она пригодна для жизни.

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Планета-глаз расположена на расстоянии 50 световых лет от Земли. Экзопланету впервые обнаружили в 2017 году, пишет LiveScience.

Сначала ученые считали, что планета под названием LHS-1140b является мини-Нептуном, который вращается густой смесью воды, метана и аммиака. Но новые данные телескопа "Джеймс Вебб" свидетельствуют о том, что экзопланета более ледяная и влажная, чем считали ученые. Это значит, что она может поддерживать жизнь.

"Из всех известных в настоящее время экзопланет умеренного пояса LHS-1140b вполне может быть нашим лучшим выбором для того, чтобы однажды косвенно подтвердить жидкую воду на поверхности чужеродного мира за пределами нашей Солнечной системы. Это станет важной вехой в поиске потенциально пригодных для жизни экзопланет", – отметил первый автор исследования, астрофизик из Монреальского университета Чарльз Кадье.

Эта экзопланета примерно в 1,73 раза шире Земли и в 5,6 раза превышает ее массу. LHS-1140b привязана к главной звезде. Это означает, что планета вращается с такой же скоростью, как вокруг своей звезды. Находясь на близкой орбите со своей звездой, один год для планеты составляет чуть менее 25 земных дней.

Чтобы изучить экзопланету, исследователи использовали камеру ближнего инфракрасного диапазона Джеймса Вебба и бесщелевой спектрограф. Это позволяет телескопу оценивать содержимое планеты, когда свет от ее звезды проходит через гипотетическую атмосферу планеты, чтобы достичь Земли.

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