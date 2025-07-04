Пережила 40 президентов США: сколько лет самому старому животному на Земле

Черепаха Джонатан, обитающая на острове Святой Елены, является старейшим наземным животным на планете. В 2025 году ей исполняется 193 года.

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За свою жизнь Джонатан стал очевидцем правления 40 президентов США — от Эндрю Джексона до Дональда Трампа. И хотя черепаха вряд ли интересуется политикой, ее длительная жизнь поражает целый мир.

Черепаха из XIX века Джонатан

Джонатан – сейшельская гигантская черепаха, которая появилась на острове Святой Елены в 1882 году уже взрослой особью. Исходя из оценок специалистов, на тот момент ему было не менее 50 лет, поэтому официально датой рождения считается 4 декабря 1832 года. Это означает, что черепаха появилась на свет еще до изобретения электрической лампочки, телефона и автомобиля.

Несмотря на почтенный возраст, Джонатан продолжает жить активной жизнью. Хотя он потерял обоняние и почти ничего не видит из-за катаракты, аппетит у него до сих пор хороший. По словам ветеринара, любимым лакомством черепахи остаются сердцевины салата, бананы, капуста и сезонные овощи. Важно, что рацион обеспечивает ему не только удовольствие, но и необходимые питательные вещества, сообщает IFLScience.

Жизнь старейшей черепахи проходит в спокойствии. Джонатан любит греться на солнце, вытягивая шею и лапы из панциря, чтобы накопить тепло. В прохладную погоду зарывается в листья или траву, чтобы сохранять температуру тела. Такой медленный и стабильный ритм жизни, вероятно, и является секретом его долголетия.

Джонатан живет не один — у него есть "соседи" по территории: другие черепахи Эмма и Фред. И хотя возраст берет свое, он не теряет интереса к социальной жизни. Как отмечают смотрители, Джонатана регулярно замечают в попытках спаривания, что свидетельствует о хорошем физическом состоянии даже в почти 200 лет.

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