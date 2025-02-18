Осторожно, фейк! Исследование показало, почему высокообразованные люди становятся жертвами дезинформации

Исследователи из Института человеческого развития Макса Планка определили, почему высокообразованные люди становятся жертвами дезинформации в Интернете. Их метаанализ показывает удивительные закономерности того, как демографические и психологические факторы, включая возраст, образование, политическую идентичность, аналитическое мышление и мотивированные размышления влияют на способность людей оценивать точность информации.

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Например, люди с более высоким уровнем образования так же вероятно попадутся на дезинформацию, как и люди с более низким уровнем образования. Исследование содержит важную информацию для построения теории и планирования вмешательств, пишет Рhys.org.

По статистике, почти 5 миллиардов людей во всем мире получают новости из социальных сетей, поэтому влияние дезинформации, особенно на выборы, вызывает все большее беспокойство.

"Сейчас проводится много исследований по дезинформации, но из-за объема работы становится все труднее увидеть связь между разными факторами", – объясняет ведущий автор Мубашир Султан. Докторант Центра адаптивной рациональности исследует дезинформацию и поведение в процессе принятия решений в интернете.

Ученые провели метаанализ, исследуя, как такие факторы как образование, возраст, пол, политическая принадлежность, аналитическое мышление, партийное предубеждение, мотивированные размышления и знакомство с новостями влияют на суждения людей о правдивости онлайн-дезинформации.

Исследователи не оказали существенного влияния образования на способность людей отличать правдивую информацию от ложной. Это противоречит широко распространенному мнению о том, что более образованные люди, скорее всего, менее восприимчивы к дезинформации, особенно потому, что высшее образование учит нас критически мыслить.

Исследование также подвергает сомнению предположение о возрасте и дезинформации. Хотя пожилых людей часто изображают более уязвимыми к фейковым новостям, анализ показал, что на самом деле они лучше, чем молодые люди, различают правдивые и ложные заголовки. Пожилые взрослые были более скептическими и чаще называли заголовки ложными.

По словам экспертов, политическая идентичность также сыграла ключевую роль. Метаанализ подтвердил предыдущие исследования, которые показали, что люди, идентифицирующие себя как республиканцы, чаще подвергаются дезинформации, чем идентифицирующие себя как демократы.

В ходе исследования также было обнаружено, что сильнейшим эффектом метаанализа было влияние знакомства. Когда участники сообщали, что уже видели название новостей, они с большей вероятностью верили, что это правда. Это открытие подчеркивает опасность повторного влияния дезинформации, особенно в социальных сетях.

"В отчете Всемирного экономического форума о глобальных рисках за 2024 год дезинформация является одним из самых больших рисков для мира в ближайшие два года", – говорит соавтор исследования, старший научный сотрудник Центра адаптивной рациональности Макса Планка Ральф Курверс.

"Результаты исследования подчеркивают насущную потребность интегрировать медиаграмотность и навыки критического мышления в школьную программу с раннего возраста. Молодые люди, несмотря на то, что их считают "цифровыми выходцами", менее способны отличать правдивые новости от ложных", – добавил Курверс.

Поэтому очень важны более эффективные и адаптированные к возрасту программы медиаграмотности, разработанные для младшей группы, отмечают эксперты.

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