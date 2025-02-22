Нейробиологи нашли ключ к запоминанию снов: это может вас удивить

Ученые давно задумывались о том, почему одни люди помнят сны в ярких деталях, а другие не могут вспомнить вообще ничего. Новое исследование разоблачает эту тайну.

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Нейробиологи обнаружили, что такие факторы как режим сна, возраст и когнитивные наклонности играют значительную роль в запоминании. Новое исследование проводилось с 2020 по 2024 год и включало более 200 участников в возрасте от 18 до 70 лет, пишет SciTechDaily.

Исследование IMT School for Advanced Studies Lucca, проведенное в сотрудничестве с Университетом Камерино, побуждало участников записывать свои сны ежедневно в течение 15 дней. Их сон и когнитивные данные отслеживались посредством переносных устройств и психометрических тестов.

Каждому участнику дали диктофон, чтобы сразу после пробуждения сообщать, что они видели во время сна. Они должны были говорить, помнят ли сон, или нет, было ли у них впечатление, что они видели сон и описать содержание сна, если они смогли его вспомнить.

Во время исследования участники носили актиграф, наручные часы для мониторинга сна, которые определяют продолжительность сна, эффективность и нарушение. В начале и конце периода записи сновидений они также проходили психологические тесты и опросники.

Что влияет на запоминание снов

По словам ученых, припоминание сновидений, определенное как возможность проснуться утром с впечатлениями и воспоминаниями от сновидения, продемонстрировало значительную изменчивость между отдельными людьми и зависело от многих факторов.

Исследование показало, что люди с положительным отношением ко снам и склонностью к блужданиям разума гораздо чаще упоминали свои сны.

Режим сна тоже играл решающую роль: люди, переживавшие длительные периоды легкого сна, имели большую вероятность проснуться с четкой картинкой своих снов, говорят эксперты.

Интересно, что младшие участники демонстрировали больший уровень запоминания снов, тогда как старики часто испытывали "белые сны" (ощущение того, что они видели сон, не упоминая никаких деталей). Это говорит о возрастных изменениях процессов памяти во время сна.

По словам нейробиологов, появились и сезонные колебания, когда участники сообщали, что зимой они меньше помнили свои сны, чем весной.

Выводы ученых

"Наши результаты свидетельствуют о том, что запоминание снов – это не только случайность, а отражение того, как взаимодействуют личностные установки, когнитивные черты и динамика сна", – объяснил ведущий автор исследования, профессор общей психологии в Школе IMT Джулио Бернарди.

"Эти данные не только углубляют наше понимание механизмов, стоящих за сновидениями, но также имеют последствия для осознания роли снов в психическом здоровье и изучении человеческого сознания", – добавил он.

Еще одна ученая и исследователь школы IMT Валентина Ельце подчеркнула, что данные, собранные в рамках этого проекта, будут служить ссылкой для будущих сравнений с клиническими популяциями.

"Это позволит нам продвинуть исследование патологических изменений сновидений и их потенциальной прогностической и диагностической ценности", – подытожила эксперт.

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