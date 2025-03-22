Назван один из ключевых признаков низкого интеллекта

Недавнее исследование с участием близнецов показало один из ключевых признаков низкого интеллекта. Ученые пролили новый свет на связь между интеллектом и рациональным мышлением.

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Результаты исследования показывают, что способность принимать рациональные решения, которую часто рассматривают как отдельный навык, на самом деле очень тесно связана с общим интеллектом. То есть иррациональный или нелогичный выбор может быть просто другим способом измерения более низкого интеллекта, пишет PsyPost.

Некоторые эксперты считали, что рациональность – это уникальный навык, отличающийся от интеллекта, измеряемого стандартными тестами интеллекта. Другие подозревали, что рациональность и интеллект теснее связаны между собой, а рациональное мышление просто есть естественный результат высшего интеллекта.

Чтобы углубленно исследовать этот вопрос, профессор Тимоти К. Бейтс из Эдинбургского университета решил изучить генетическую основу как рациональности, так и интеллекта.

Чтобы исследовать корни рациональности и интеллекта, Бейтс обратился к Брисбенскому исследованию подростков-близнецов. Интересно, что однояйцевые близнецы имеют почти все общие гены, в то время как разнояйцевые близнецы, как и обычные братья и сестры, имеют общие лишь половину.

Сравнивая, насколько однояйцовые близнецы похожи друг на друга по сравнению с разнояйцевыми по определенному признаку, исследователи могут оценить, насколько на этот признак влияет генетика.

Тимоти Бейтс проанализировал данные 1570 человек, включая однояйцевых и разнояйцевых близнецов. Когнитивную рациональность оценивали с помощью специального теста, известного как тест когнитивной рефлексии.

По словам экспертов, этот тест ставит перед людьми проблемы, направленные на интуитивный, но неправильный ответ. Например: "Бита и мяч вместе стоят 1,10 дол. Бита стоит на 1 доллар дороже, сколько стоит мяч?"

Интуитивно понятный скорый ответ – 10 центов, но правильный ответ – 5 центов. Тест когнитивной рефлексии использует несколько вопросов, чтобы увидеть, насколько хорошо люди могут противостоять обманчивой интуиции и прийти к логически правильному ответу.

Результаты показали, что как на интеллект, так и рациональное принятие решений сильно влияют генетические факторы. Бейтс был удивлен силой наследственности рациональности.

Кроме того, профессор проверил, существует ли отдельный фактор, который мог бы объяснить рациональное мышление в дополнение к интеллекту, он обнаружил, что этот дополнительный фактор не улучшил объяснение того, как работают люди.

Бейтс очертил четыре ключевых вывода. Во-первых, он обнаружил, что иррациональность далеко не то, что пропускают тесты IQ. Во-вторых, иррациональность не связана с генетикой, а скорее с складом ума и является одной из унаследованных психологических черт.

В-третьих, ученые обнаружили, что почти вся причина когнитивной иррациональности состоит в осознании того, какая информация доступна, и применении некой простой логики. И последнее: когнитивные способности объясняли почти всю когнитивную иррациональность и большая часть совпадений была генетической, подчеркнул профессор из Эдинбургского университета.

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