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Назван один из ключевых признаков низкого интеллекта

Инна Василюк
Наука Обоз
3 минуты
3,8 т.
Назван один из ключевых признаков низкого интеллекта

Недавнее исследование с участием близнецов показало один из ключевых признаков низкого интеллекта. Ученые пролили новый свет на связь между интеллектом и рациональным мышлением.

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Результаты исследования показывают, что способность принимать рациональные решения, которую часто рассматривают как отдельный навык, на самом деле очень тесно связана с общим интеллектом. То есть иррациональный или нелогичный выбор может быть просто другим способом измерения более низкого интеллекта, пишет PsyPost.

Назван один из ключевых признаков низкого интеллекта

Некоторые эксперты считали, что рациональность – это уникальный навык, отличающийся от интеллекта, измеряемого стандартными тестами интеллекта. Другие подозревали, что рациональность и интеллект теснее связаны между собой, а рациональное мышление просто есть естественный результат высшего интеллекта.

Чтобы углубленно исследовать этот вопрос, профессор Тимоти К. Бейтс из Эдинбургского университета решил изучить генетическую основу как рациональности, так и интеллекта.

Чтобы исследовать корни рациональности и интеллекта, Бейтс обратился к Брисбенскому исследованию подростков-близнецов. Интересно, что однояйцевые близнецы имеют почти все общие гены, в то время как разнояйцевые близнецы, как и обычные братья и сестры, имеют общие лишь половину.

Назван один из ключевых признаков низкого интеллекта

Сравнивая, насколько однояйцовые близнецы похожи друг на друга по сравнению с разнояйцевыми по определенному признаку, исследователи могут оценить, насколько на этот признак влияет генетика.

Тимоти Бейтс проанализировал данные 1570 человек, включая однояйцевых и разнояйцевых близнецов. Когнитивную рациональность оценивали с помощью специального теста, известного как тест когнитивной рефлексии.

По словам экспертов, этот тест ставит перед людьми проблемы, направленные на интуитивный, но неправильный ответ. Например: "Бита и мяч вместе стоят 1,10 дол. Бита стоит на 1 доллар дороже, сколько стоит мяч?"

Интуитивно понятный скорый ответ – 10 центов, но правильный ответ – 5 центов. Тест когнитивной рефлексии использует несколько вопросов, чтобы увидеть, насколько хорошо люди могут противостоять обманчивой интуиции и прийти к логически правильному ответу.

Результаты показали, что как на интеллект, так и рациональное принятие решений сильно влияют генетические факторы. Бейтс был удивлен силой наследственности рациональности.

Назван один из ключевых признаков низкого интеллекта

Кроме того, профессор проверил, существует ли отдельный фактор, который мог бы объяснить рациональное мышление в дополнение к интеллекту, он обнаружил, что этот дополнительный фактор не улучшил объяснение того, как работают люди.

Бейтс очертил четыре ключевых вывода. Во-первых, он обнаружил, что иррациональность далеко не то, что пропускают тесты IQ. Во-вторых, иррациональность не связана с генетикой, а скорее с складом ума и является одной из унаследованных психологических черт.

В-третьих, ученые обнаружили, что почти вся причина когнитивной иррациональности состоит в осознании того, какая информация доступна, и применении некой простой логики. И последнее: когнитивные способности объясняли почти всю когнитивную иррациональность и большая часть совпадений была генетической, подчеркнул профессор из Эдинбургского университета.

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