Групповой интеллект муравьев оказался лучше человеческого: что показал эксперимент в лабиринте

Известно, что муравьи очень социальные существа, которые всегда работают и поддерживают друг друга в группах. Эти насекомые и люди являются единственными существами в природе, которые постоянно сотрудничают при транспортировке больших грузов, значительно превышающих их собственные размеры.

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Однако муравьи оказались лучше людей в групповом эксперименте по решению проблем в лабиринте. Удивительные результаты проливают новый свет на групповое принятие решений, а также на плюсы и минусы сотрудничества по сравнению с работой в одиночку, пишет Phys.org.

Профессор Офер Файнерман и его команда из Института науки Вейцмана использовали социальную черту муравьев, чтобы провести эволюционное соревнование, которое задает вопрос: кто лучше маневрирует с большим грузом через лабиринт?

Головоломка с пианино

Исследовательская группа под руководством Табеа Дрейер создала реальную версию "головоломки о перемещении пианино" – классической вычислительной задачи по планированию движения и робототехники, имеющей дело с возможными способами перемещения.

Вместо пианино участникам эксперимента дали большой Т-образный предмет, которым они должны были маневрировать через прямоугольное пространство, разделенное на три камеры, соединенные двумя узкими щелями.

Исследователи создали два набора лабиринтов, которые отличались только размером, чтобы соответствовать размерам муравьев и людей.

Муравьи, выбранные для соревнования были по виду черных муравьев, длиной около 3 мм, Paratrechina longicornis, распространенные по всему миру. Эти насекомые имеют длинные усики. Иногда их называют "сумасшедшими муравьями" за их склонность бегать вокруг.

Интересно, что муравьи решали задачу лабиринта тремя комбинациями: один муравей, небольшая группа примерно из семи муравьев и большая группа примерно из 80. Люди же справлялись с задачей в трех параллельных комбинациях: один человек, небольшая группа из шести-девяти особей и большая группа из 26 человек, говорят эксперты.

Чтобы сделать сравнение большим группам людей в некоторых случаях приказывали избегать общения с помощью языка или жестов, даже одевали хирургические маски и солнцезащитные очки, чтобы скрыть рот и глаза.

Кроме того, людям-участникам сказали держать груз только за ручки, имитирующие то, как его держат муравьи. Ручки имели измерители силы тяги, приложенные каждым участником при попытке.

Исследователи повторяли эксперимент многократно для каждой комбинации, затем тщательно анализировали видео и все расширенные данные отслеживания, используя компьютерное моделирование и различные физические модели.

Результаты эксперимента

Неудивительно, что когнитивные способности людей дали им преимущество в индивидуальном испытании, в котором они прибегли к просчитанному стратегическому планированию и легко превзошли муравьев.

Однако в групповом вызове картина была совсем другой, особенно для больших групп, говорят исследователи. Группы муравьев не только показали лучшие результаты, чем отдельные муравьи, но в некоторых случаях они оказались лучше людей. Комашины группы действовали вместе рассчитанным и стратегическим способом, демонстрируя коллективную память, которая помогала им настойчиво придерживаться определенного направления движения и избегать повторных ошибок.

А вот людям, напротив, не удалось существенно повысить свою производительность, действуя в группах. Когда общение между членами группы было ограничено, их производительность упала. были выгодны в долгосрочной.

"Колония муравьев – это действительно семья и они имеют общие интересы. Это тесно сплоченное общество, в котором сотрудничество значительно перевешивает конкуренцию. Вот почему колонию муравьев иногда называют суперорганизмом, своего рода живым телом, состоящим из нескольких "клеток", которые сотрудничают друг с другом", – сказал исследователь.

По словам ученых, результаты исследования подтвердили супер способности муравьев. "Мы показали, что муравьи, действуя как группа, умнее, ведь для них целое больше, чем сумма его частей. Зато формирование групп не расширило когнитивные способности людей", – подытожил профессор Офер Файнерман.

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