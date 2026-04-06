'Настоящая сенсация': в Чернобыль впервые за 20 лет вернулись белые аисты. Фото

На территорию Чернобыльской зоны отчуждения прилетели белые аисты. Птиц заметили в Чернобыле – последний раз в этом городе они гнездились 20 лет назад.

Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщили работники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. На своей странице в Facebook они поделились соответствующими фото.

Аистов увидели в центре города. Шесть особей сели отдохнуть на крыше админздания возле мемориала "Звезда полынь".

"Для Чернобыля это настоящая сенсация... На протяжении этих двух десятилетий аистов в Чернобыле наблюдали только во время пролета. Появление шести птиц в центральной части города может свидетельствовать о новых изменениях в локальной популяции и открывает интересные перспективы для дальнейших наблюдений", – отметила пресс-служба заповедника.

Добавим: аист белый (Ciconia ciconia) – это гнездовая перелетная птица, которая гнездится почти на всей территории Украины, кроме высокогорья Карпат, крайних юго-восточных районов и Крыма. Предпочитает лесные массивы и опушки вблизи открытых пространств, населенные пункты, увлажненную местность. Нередко гнезда устраивает на крышах домов, на столбах линий электросети или других сооружениях. От аиста черного отличается белой окраской, кроме черных маховых и некоторых покровных перьев, передает портал "Птицы Украины".

