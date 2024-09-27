Наличие кота дома может удвоить риск шизофрении

Австралийские ученые проанализировали 17 исследований, опубликованных за последние 44 года в 11 странах мира. Согласно с их выводами, наличие дома кота может удвоить риск заболевания, связанного с шизофренией.

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Впервые ученые предположили, что домашняя кошка может быть связана с риском шизофрении из-за влияния паразита под названием Toxoplasma gondii в 1995 году. И новое исследование подтвердило эту теорию, пишет ScienceAlert.

Психиатр Джон Макграт и его коллеги из Квинслендского центра исследований психического здоровья провели тщательный осмотр и анализ всех исследований по теме связи кошек с человеческими заболеваниями.

По словам ученых, Toxoplasma gondii – преимущественно безвредный паразит, который может передаваться через недостаточно обработанное мясо или зараженную воду. Также этот паразит может перейти к человеку из-за укуса инфицированной кошки или ее фекалий.

По оценкам экспертов, около 40 миллионов человек в США могут быть инфицированы, обычно без каких-либо симптомов. Между тем, исследователи продолжают находить все более странные эффекты, которые могут иметь эти инфекции.

Попадая в человеческое тело, T. gondii может проникать в ЦНС и воздействовать на нейромедиаторы, говорят ученые. Паразит также может быть связан с появлением психотических симптомов и некоторыми неврологическими расстройствами.

Новый анализ 17 исследований выявил "значительную положительную связь между котами и повышенным риском расстройств, связанных с шизофренией", говорят ученые.

"Мы обнаружили связь между широким определением владения котами и увеличением шансов развития расстройств, связанных с шизофренией. То есть люди, контактировавшие со своими домашними пушистиками, имели примерно вдвое большую вероятность развития шизофрении", – отметил психиатр Джон Макграт.

"Существует потребность в более высококачественных исследованиях, основанных на больших, репрезентативных выборках, чтобы лучше понять владение кошкой как фактором, который может изменить риск психических расстройств", – подытожила команда ученых.

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