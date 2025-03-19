Найдена гробница одного из самых загадочных фараонов древнего Египта

Археологи в Египте обнаружили царскую гробницу одного из самых загадочных фараонов через 3700 лет. Ее обнаружила египетско-американская археологическая миссия из Университета Пенсильвании в Филадельфии.

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Она была построена у подножия священного холма, напоминающего пирамиду в Абиденской пустыне, которую древние египтяне называли Горой Анубиса. Как пишет MailOnline, Абидосская династия была одной из самых загадочных династий во всем Древнем Египте. Эта правящая фракция руководила Верхним Египтом между 1700 и 1600 годами до н.э.

По словам археологов, эта гробница является местом упокоения одного из немногих королей династии. В середине найдены надписи, достойные фараона, но нет мумифицированного тела. На знаках овальной формы, которые называются картушами, также, вероятно, когда-то иероглифами содержалось имя короля, но сейчас они утрачены в истории.

Гробница расположена на глубине 7 метров ниже уровня земли, состоит из известняковой погребальной камеры, покрытой самонесущими арками, известными как "свод". Их высота достигает примерно 5 метров, они были построены из "глинобитного кирпича" – высушенных на солнце блоков богатой глиной грунта.

"Царская гробница в Абидосе предоставляет новые научные доказательства развития царских гробниц в некрополе горы Анубис", – прокомментировал находку доктор Мохаммед Исмаил Халед, генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта и добавил, что это открытие также добавляет новую информацию о царях этой династии и поле о династии.

Согласно результатам исследования, эта недавно найденная гробница намного больше других ранее известных гробниц, которые приписывают Абидосской династии, но имя владельца гробницы не установлено.

"Эта гробница предоставляет новые доказательства практики королевского захоронения в регионе и предлагает более глубокое понимание сложного политического ландшафта той эпохи", – говорит доктор Халед.

На самом деле об Абидосской династии известно так мало, что некоторые эксперты отрицают ее существование.

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