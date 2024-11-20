На США надвигается мощный шторм: что такое циклон-бомба и как он образуется

К западному побережью США движется мощный шторм, который назвали "циклоном-бомбой". Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), этот термин означает любой циклон средней широты, испытавший "бомбогенез" или быстрое увеличение силы или величины в течение 24 часов.

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Шторм возникает, когда холодная воздушная масса сталкивается с теплой, обычно происходящей над океанскими водами, сообщило агентство. Интенсивность шторма измеряется центральным давлением – чем ниже давление, тем сильнее – и считается "бомбой", когда давление быстро падает по меньшей мере до 24 миллибаров за 24 часа, пишет DailyMail.

Американский метеоролог Райан Мауэ сообщил, что центральное давление будущего циклона-бомбы упадет почти на 70 миллибаров за 24 часа, достигнув уровня давления, подобного урагану 4 категории.

Национальная метеорологическая служба (NWS) предупредила жителей северной Калифорнии, Орегона и Вашингтона о возможных ураганных ветрах, катастрофических наводнениях и снегопадах на этой неделе.

По словам специалистов, этот мощный шторм принесет порывы ветра до 112 км/ч и потянет на сушу атмосферную реку 5 категории, которая выльет на землю до 50 сантиметров осадков в некоторых районах.

Во всем мире ежегодно возникает примерно от 40 до 50 "бомбовых циклонов", но большинство из них – над открытым океаном, и никто кроме метеорологов их не замечает, сказал Мауэ.

"Термин бомбогенез происходит от слияния двух слов: бомба и циклогенез. Все шторма являются циклонами, а генезис означает создание или начало. Этот термин означает усиление взрывного шторма", – подробнее объяснил старший метеоролог AccuWeather Алекс Сосновски.

Ученые отмечают, что циклон – это большая воздушная масса, вращающаяся вокруг центральной точки низкого давления. В Северном полушарии они вращаются против часовой стрелки, а в Южном – по часовой стрелке, поэтому их называют "антициклонами".

Циклон может испытать бомбогенез, если он сталкивается с массой теплого влажного воздуха, создавая значительную разницу температур между штормом и его окружением. За этим температурным контрастом мощное струйное возмущение заставляет воздух подниматься, и это запускает процесс бомбогенеза, когда центральное давление циклона резко падает, сообщает The Weather Channel.

Эти интенсивные штормы обычно возникают зимой, и чаще встречаются у восточного побережья США, где происходит примерно один бомбовый циклон в год.

По словам экспертов, термин "бомбовый циклон" также можно использовать для описания быстро усиливающихся тропических штормов. Ураган Милтон был примером бомбогенеза.

Согласно данным Союза озабоченных ученых, такие экстремальные штормовые системы, как "циклон-бомба", вероятно, подпитываются изменением климата, вызванным деятельностью человека.

Ведь повышение температуры океана создает больший контраст между температурой над сушей и температурой арктического воздуха, движущегося на юг. Бури питаются этой растущей разницей, говорят специалисты.

Также эксперты добавляют, что увеличение испарения из земли, вызванное повышением глобальной температуры, наполняет атмосферу водяным паром. Когда этот пар конденсируется в облака, он высвобождает скрытое тепло, которое штормы используют в качестве топлива.

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