На Прикарпатье нашли фигурку, которой более 6000 лет. Фото

Неожиданное и чрезвычайно важное археологическое открытие произошло на западе Украины. Во время раскопок вблизи села Залуква, неподалеку от Галича, ученые обнаружили артефакт трипольской культуры. Возраст глиняной фигурки бычка, которую достали ученые, оценивается в более 6000 лет.

О находке на странице Национального заповедника "Древний Галич" сообщил его директор Владимир Олейник. Он же опубликовал снимки ценного исторического артефакта.

Ученые отдела археологии заповедника исследовали многослойное поселение в урочище Сад села Залуква. Им удалось достать из слоя почвы фигурку, которая сохранилась в прекрасном состоянии. Как отмечают специалисты, такие хрупкие глиняные объекты редко выдерживают испытание временем, разрушаясь в почве, от наводнений или многовековой обработки земли. По предварительным оценкам, находка соответствует фазе B II трипольской хронологии.

В поселениях трипольской культуры, одного из самых загадочных древних сообществ Юго-Восточной Европы, фигурки животных часто использовались в ритуальных контекстах. Считается, что быки при этом символизировали силу, плодородие, благосостояние хозяйства и циклическое обновление жизни – крайне важные для земледельческих обществ качества. Археологи заповедника отметили, что найденная фигурка – это "больше, чем художественный объект; это окно в духовную вселенную трипольцев".

Эта находка предоставляет ученым уникальную возможность уточнить хронологию поселений, существовавших на территории современной западной Украины, а также глубже интерпретировать символическое поведение и религиозные верования трипольцев. Кроме того, фигурка помогает картографировать культурные сети, которые соединяли Карпатский регион с более широким миром за несколько тысячелетий до нашей эры – на 2000 лет раньше, чем в Египте начали возводить знаменитые пирамиды.

