УкраїнськаУКР
русскийРУС

На Прикарпатье нашли фигурку, которой более 6000 лет. Фото

Юлия Потерянко
Наука Обоз
2 минуты
4,7 т.
На Прикарпатье нашли фигурку, которой более 6000 лет. Фото

Неожиданное и чрезвычайно важное археологическое открытие произошло на западе Украины. Во время раскопок вблизи села Залуква, неподалеку от Галича, ученые обнаружили артефакт трипольской культуры. Возраст глиняной фигурки бычка, которую достали ученые, оценивается в более 6000 лет.

Видео дня

О находке на странице Национального заповедника "Древний Галич" сообщил его директор Владимир Олейник. Он же опубликовал снимки ценного исторического артефакта.

На Прикарпатье нашли фигурку, которой более 6000 лет. Фото

Ученые отдела археологии заповедника исследовали многослойное поселение в урочище Сад села Залуква. Им удалось достать из слоя почвы фигурку, которая сохранилась в прекрасном состоянии. Как отмечают специалисты, такие хрупкие глиняные объекты редко выдерживают испытание временем, разрушаясь в почве, от наводнений или многовековой обработки земли. По предварительным оценкам, находка соответствует фазе B II трипольской хронологии.

В поселениях трипольской культуры, одного из самых загадочных древних сообществ Юго-Восточной Европы, фигурки животных часто использовались в ритуальных контекстах. Считается, что быки при этом символизировали силу, плодородие, благосостояние хозяйства и циклическое обновление жизни – крайне важные для земледельческих обществ качества. Археологи заповедника отметили, что найденная фигурка – это "больше, чем художественный объект; это окно в духовную вселенную трипольцев".

На Прикарпатье нашли фигурку, которой более 6000 лет. Фото

Эта находка предоставляет ученым уникальную возможность уточнить хронологию поселений, существовавших на территории современной западной Украины, а также глубже интерпретировать символическое поведение и религиозные верования трипольцев. Кроме того, фигурка помогает картографировать культурные сети, которые соединяли Карпатский регион с более широким миром за несколько тысячелетий до нашей эры – на 2000 лет раньше, чем в Египте начали возводить знаменитые пирамиды.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, об удивительно хорошо сохранившемся погребальном кургане возрастом более 2,5 тысячи лет, который нашли в Швейцарии.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.