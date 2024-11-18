На пляж в Калифорнии выбросило 3-метровую рыбу, которую называют 'провозвестником катастроф'. Фото

На пляж в Энсинитасе (США) выбросило редкую веслорыбу. Это 3-метровое существо называют "провозвестником катастроф".

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С 1901 года на берегах Калифорнии была зарегистрирована только 21 рыба-весло. Однако в этом году это лентовидное создание уже вторично выбросилось на американское побережье, пишет NBC News.

Рыбу-катастрофу на юге Калифорнии обнаружила ученая Элисон Лаферьер из Института океанографии Скриппса в Калифорнийском университете в Сан-Диего.

По словам исследовательй, веслорыбы – это неосязаемые существа, обычно живущие на глубине 1000 метров под поверхностью океана, то есть в темной мезопелагической зоне вне пределов досягаемости солнечного света.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, эти загадочные рыбы, которые могут произрастать более 6 метров в длину, до сих пор являются малоизученными существами для науки.

Из-за своей загадочности и необычной формы веслорыбы остаются героями мифов и легенд на протяжении веков. Их называют "рыбами судного дня" из-за репутации предвестников стихийных бедствий или землетрясений.

В 2011 году 20 веслорыб выбросило на берег за несколько месяцев до мощнейшего землетрясения в Японии магнитудой 9,0 баллов. Как следствие, разрушительное цунами тогда убило более 15 000 человек.

По данным Института Скриппса, веслорыбы невероятно редки. Поэтому их численное появление на каком-нибудь побережье, возможно, говорит об определенных катаклизмах. Тем не менее, исследование 2019 года, проведенное учеными из Японии, не выявило никаких убедительных научных доказательств связи этих лентообразных созданий с землетрясениями.

Исследователь из Института Скриппса Бен Фрабл предположил, что изменение условий океана вместе с потенциальным увеличением популяций весловидных может способствовать лучшим условиям для наблюдений и изучения редкой рыбы.

3-метровую веслорыбу, которую ранее нашли в бухте Ла-Хойя, севернее центра Сан-Диего, перевезли в Научный центр рыбного хозяйства NOAA для дальнейшего изучения. "Такие редкие встречи предлагают невероятную возможность узнать больше об этом виде и его поведении", – сказал Бен Фрабл.

Исследователь также отметил, что хотя ученые не уверены в точных причинах, побережье Ла-Хойи, расположенное вблизи двух подводных каньонов, спускающих глубокую воду к берегу, как правило, является горячей точкой для дезориентированных или раненых глубоководных рыб. Поэтому именно здесь ученые часто находят удивительные создания для дальнейших исследований.

OBOZ.UA ранее писал, что в США на берег выбросило гигантскую странную рыбу.

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