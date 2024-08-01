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На картине Леонардо Да Винчи "Тайная вечеря" нашли 6 скрытых символов. Фото

Инна Василюк
Наука Обоз
3 минуты
8,1 т.
На картине Леонардо Да Винчи 'Тайная вечеря' нашли 6 скрытых символов. Фото

Изображение "Тайной вечери" знаменитого итальянского художника и ученого Леонардо да Винчи является одной из самых известных картин в мире. Однако этот гений эпохи Возрождения скрыл на своей культовой фреске 6 тайных символов.

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Исторический критик и блоггер, называющий себя Culture Critic, назвал скрытые символы в шедевре 1495 года нашей эры. По словам эксперта, Леонардо да Винчи не просто изобразил последнюю трапезу сына Божьего, а вложил символы, рассказывающие об аресте и воскресении Иисуса, пишет DailyMail.

На картине Леонардо Да Винчи "Тайная вечеря" нашли 6 скрытых символов. Фото

Библия подробно описывает историю Тайной Вечери в 33 году нашей эры, когда Иисус сидел со своими 12 апостолами и сказал им, что один из них предаст Его. Христос также подчеркнул, что его смерть неизбежна.

Хотя скрытая символика в произведении Леонардо да Винчи "Тайная вечеря" не подтверждена учеными, все же блоггер Culture Critic подробно описывает шесть тайн, которые он рассмотрел. "Это сложность и символизм, вплетенные в изображение, побудили людей спекулировать с тех пор, как да Винчи создал картину. И как всегда, у Леонардо нет ничего случайного", – подчеркнул эксперт.

На картине Леонардо Да Винчи "Тайная вечеря" нашли 6 скрытых символов. Фото

В частности, на картине Иуду изображено в тени, ведь он уже изменил Иисусу, и теперь сжимает в руке "окровавленные" серебряки. Culture Critic в своем сообщении в соцсети X обращает внимание на то, что у руки Иуды находится нечто похожее на контейнер для соли который он опрокинул. Это, мол, символизирует нарушенное соглашение с Богом.

Далее блоггер указывает на то, что Христос на картине да Винчи изображен в треугольной форме, символизирующей Святую Троицу: Бог-Отец, Иисус-Сын и Святой Дух.

На картине Леонардо Да Винчи "Тайная вечеря" нашли 6 скрытых символов. Фото

А святого Петра да Винчи нарисовал с ножом. По словам Culture Critic, нож указывает на попытку Петра спасти Иисуса, отрезав ухо Малху. Напомним, что Малх – слуга еврейского первосвященника Кайафы. Он был среди 450 мужчин, которым приказали арестовать Иисуса.

На картине Леонардо Да Винчи "Тайная вечеря" нашли 6 скрытых символов. Фото

Исследователь также говорит, что Святой Фома на "Тайном ужине" стоит слева от Иисуса с "интересно поднятым в воздух" пальцем. Это, мол, может символизировать апостола, позже требующего доказательств того, что Иисус воскрес из мертвых.

На картине Леонардо Да Винчи "Тайная вечеря" нашли 6 скрытых символов. Фото

Есть на картине Леонардо да Винчи таинственная фигура слева от Иисуса. Некоторые ученые предполагают, что ето Мария Магдалина, которая путешествовала с сыном Божьим и была одной из его преданных последовательниц. Однако большинство экспертов убеждены, что на самом деле это один из самых молодых мужчин-апостолов Иоанн, чья бледная кожа и женские черты лица побуждали людей верить, что это таинственная незнакомка.

На картине Леонардо Да Винчи "Тайная вечеря" нашли 6 скрытых символов. Фото

Ранее OBOZ.UA писал, что Леонардо да Винчи в свое время, вероятно, рассчитал дату конца света и спрятал подсказки по ней в своем знаменитом фреске "Тайная вечеря".

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