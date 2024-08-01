На картине Леонардо Да Винчи 'Тайная вечеря' нашли 6 скрытых символов. Фото

Изображение "Тайной вечери" знаменитого итальянского художника и ученого Леонардо да Винчи является одной из самых известных картин в мире. Однако этот гений эпохи Возрождения скрыл на своей культовой фреске 6 тайных символов.

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Исторический критик и блоггер, называющий себя Culture Critic, назвал скрытые символы в шедевре 1495 года нашей эры. По словам эксперта, Леонардо да Винчи не просто изобразил последнюю трапезу сына Божьего, а вложил символы, рассказывающие об аресте и воскресении Иисуса, пишет DailyMail.

Библия подробно описывает историю Тайной Вечери в 33 году нашей эры, когда Иисус сидел со своими 12 апостолами и сказал им, что один из них предаст Его. Христос также подчеркнул, что его смерть неизбежна.

Хотя скрытая символика в произведении Леонардо да Винчи "Тайная вечеря" не подтверждена учеными, все же блоггер Culture Critic подробно описывает шесть тайн, которые он рассмотрел. "Это сложность и символизм, вплетенные в изображение, побудили людей спекулировать с тех пор, как да Винчи создал картину. И как всегда, у Леонардо нет ничего случайного", – подчеркнул эксперт.

В частности, на картине Иуду изображено в тени, ведь он уже изменил Иисусу, и теперь сжимает в руке "окровавленные" серебряки. Culture Critic в своем сообщении в соцсети X обращает внимание на то, что у руки Иуды находится нечто похожее на контейнер для соли который он опрокинул. Это, мол, символизирует нарушенное соглашение с Богом.

Далее блоггер указывает на то, что Христос на картине да Винчи изображен в треугольной форме, символизирующей Святую Троицу: Бог-Отец, Иисус-Сын и Святой Дух.

А святого Петра да Винчи нарисовал с ножом. По словам Culture Critic, нож указывает на попытку Петра спасти Иисуса, отрезав ухо Малху. Напомним, что Малх – слуга еврейского первосвященника Кайафы. Он был среди 450 мужчин, которым приказали арестовать Иисуса.

Исследователь также говорит, что Святой Фома на "Тайном ужине" стоит слева от Иисуса с "интересно поднятым в воздух" пальцем. Это, мол, может символизировать апостола, позже требующего доказательств того, что Иисус воскрес из мертвых.

Есть на картине Леонардо да Винчи таинственная фигура слева от Иисуса. Некоторые ученые предполагают, что ето Мария Магдалина, которая путешествовала с сыном Божьим и была одной из его преданных последовательниц. Однако большинство экспертов убеждены, что на самом деле это один из самых молодых мужчин-апостолов Иоанн, чья бледная кожа и женские черты лица побуждали людей верить, что это таинственная незнакомка.

Ранее OBOZ.UA писал, что Леонардо да Винчи в свое время, вероятно, рассчитал дату конца света и спрятал подсказки по ней в своем знаменитом фреске "Тайная вечеря".

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