Мужчины развиваются вдвое быстрее женщин: что показало последнее исследование

Согласно исследованиям, за последнее столетие мужчины выросли вдвое больше, чем женщины. Данные из десятков стран показывают, что разница в росте и весе между полами выросла с 1900 года.

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Такие тенденции создали большие различия между полами. По словам экспертов, стремительное развитие мужчин делает их "более сексуальными и грозными", пишет DailyMail.

Исследователи обнаружили, что улучшенные условия жизни, такие как правильное питание, здравоохранение и меньше стрессовых ситуаций привели к тому, что мужчины набирали рост и вес быстрее. Поскольку на женщин эти факторы не влияли, это свидетельствует о том, что они менее чувствительны к воздействиям на окружающую среду, говорят специалисты.

В исследовании под названием "Сексуальное и грозное мужское тело" приняли участие более 135 000 человек из 62 стран мира. Эксперты сравнили данные с показателем национального уровня благосостояния людей.

Профессор Льюис Хелси из Рогэмптонского университета и его коллеги использовали для исследования данные Всемирной организации здравоохранения и зарубежных органов власти, чтобы увидеть, как рост и вес изменялись в зависимости от условий жизни, пишет TheGuardian.

Выяснилось, что люди, живущие в странах с низким индексом человеческого развития (ИЛР), чаще страдают инфекционными заболеваниями, хроническим плохом питанием и большей тяжестью заболеваний, чем люди, живущие в странах с высокими показателями ИЛР.

Анализ записей из десятков стран показал, что на каждые 0,2 пункта увеличения ИЦР женщины были в среднем на 1,7 см выше и 2,7 кг тяжелее, тогда как мужчины были на 4 см выше и 6,5 кг тяжелее. Это свидетельствует о том, что с улучшением условий жизни рост и вес увеличиваются, но вдвое скорее у мужчин, чем у женщин.

"Женщины могут считать рост мужчин привлекательным, потому что потенциально он делает их более грозными, а также потому, что высший рост говорит о том, что они хорошего телосложения", – сказал Льюис Хелси.

Выводы основываются на предыдущих исследованиях, которые показали, что женщины больше хотят высоких мужчин, чем мужчины хотят низких женщин. Ученые отмечают, что и в животном мире большинство самок, независимо от вида, ищут самого здорового и сильного партнера.

Исследователи отмечают, что мужчины в среднем выше и тяжелее женщин в разных странах, что, вероятно, отражает "эволюционную историю физической конкуренции между мужчинами за статус и контроль над ресурсами".

Но у высокого роста есть и минусы. По медицинским данным, высокие люди более подвержены разным видам рака, возможно, из-за того, что у них больше клеток, которые могут накапливать мутации, приводящие к заболеванию.

Ранее OBOZ.UA писал, что мозг мужчин больше, чем у женщин.

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