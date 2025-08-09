Можно ли чихать с открытыми глазами: объяснение ученых

Вопрос о том, действительно ли возможно чихать с открытыми глазами, долгое время не давал покоя. Вокруг него сформировался ряд мифов, в том числе и ошибочное убеждение о риске выпадения глаз при таком чихании.

Современные медицинские исследования позволяют окончательно прояснить эту тему и дать научно обоснованный ответ. Детали рассказало издание Daily Mail.

Почему мы закрываем глаза во время чихания

Доктор Дэвид Хьюстон, профессор медицины из Техасского университета A&M, дал четкий ответ: "Чихать с открытыми глазами – вполне возможно, и глаза при этом остаются на месте."

Закрывание глаз при чихании – автономный рефлекс, то есть бессознательное сокращение мышц, которое организм выполняет автоматически, без нашего желания. Это такой же рефлекс, как, например, отдергивание руки от горячего. Хотя большинство людей не могут удержать глаза открытыми во время чихания, некоторым это все же удается – и ничего страшного при этом не происходит.

"Если бы это было абсолютно обязательно, никто не смог бы чихать с открытыми глазами. Но это возможно, а значит – рефлекс не является критически необходимым," – объяснил доктор Хьюстон.

Чихание – защитный механизм

По словам Мег Сорг, клинического преподавателя по медсестринству в Университете Пердью, чихание – это естественная реакция организма на раздражение в носовой полости. Чаще всего оно возникает в ответ на вирусы, аллергены, пыль или химические вещества.

"Организм использует чихание как механизм очистки носа от слизи и посторонних частиц, чтобы не допустить их проникновения в дыхательные пути", – отметила она.

Что еще может вызвать чихание

Кроме инфекций или аллергенов, чихание могут вызвать и необычные раздражители:

вещества, такие как пиперин (черный перец) или капсаицин (острый перец), раздражают слизистую носа;

(черный перец) или (острый перец), раздражают слизистую носа; у некоторых людей встречается явление "фото-чихания" – чихание на яркий свет.

Однако независимо от причины, глаза обычно непроизвольно закрываются. По мнению доктора Хьюстона, это может быть защитный механизм, чтобы не допустить попадания бактерий или слизи в глаза во время сильного выдоха.

Может ли чихание "выбить" глаза

Нет. По словам Хьюстона, идея о том, что глаза могут вылететь из орбит из-за давления во время чихания – выдумка, не подтвержденная никакими доказательствами.

"Давление, которое создается во время чихания, не направлено непосредственно на глаза или мышцы вокруг них", – отметил он. Даже в ситуациях сильного физического напряжения (например, во время родов), больше всего страдают мелкие кровеносные сосуды, которые могут лопнуть – что вызывает покраснение лица или белков глаз. Но это никоим образом не свидетельствует о риске потери глаза.

