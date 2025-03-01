Мозг превратился в стекло: в черепе жертвы извержения Везувия нашли уникальные осколки

Согласно новому исследованию, извержение вулкана Везувий создало такое горячее облако пепла, что мозг жертв превратился в стекло. Ученые нашли кусок темного органического стекла внутри черепа человека, умершего в древнеримском городе Геркуланум почти 2000 лет назад.

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Эксперты предполагают, что блестящий сгусток образовался, когда люди были убиты очень горячим, но кратковременным облаком пепла, достигшим температуры 510°C. И этот кусок окаменелого мозга дает еще большее понимание того, что произошло во время извержения огромного вулкана, пишет DailyMail.

Команда ученых из Университета Рома-Тре в Италии проанализировала фрагменты образцов стекла изнутри черепа и спинного мозга умершего. Эксперты выяснили, что люди лежали в постели, когда скончались.

Результаты анализа, включающего использование рентгеновских лучей и электронной микроскопии, показывает, что для того, чтобы мозг стал стеклом, он должен был быть нагрет по меньшей мере до 510°C, прежде чем быстро остыть.

Исследователи говорят, что этого не могло произойти, если бы человека нагревали исключительно пирокластические потоки – лавины, содержащие куски лавы, пепел и горячие газы – похоронили Помпеи и соседний Геркуланум. Ведь температура этих потоков не достигала выше 465 ° C и охлаждалась бы медленно.

Вывод ученых, основанный на наблюдениях за современными извержениями вулканов, заключается в том, что слишком разогретое быстро рассеянное облако пепла было первым смертельным событием во время извержения Везувия.

По словам специалистов, кости черепа и хребта человека, вероятно, защищали мозг от полного термического разрушения, позволяя фрагментам образовывать это уникальное органическое стекло.

Это первый раз, когда такой уникальный процесс сохранения мозга был документирован, говорят авторы исследования.

Ученые объяснили, что горячее облако оставило на земле отложение пепла всего в несколько сантиметров, поэтому тела "оставили практически под открытым небом".

"Позже Геркуланум был постепенно похоронен мощными отложениями пирокластичного потока, но при более низких температурах, так что уникальное присутствие ветрифицированного (превращенного в стекло) мозга могло сохраниться по сей день", – добавили специалисты.

Ученые отмечают, что это историческое событие уникально, поскольку упавшие на город пепел и пемза впоследствии остыли и утвердились. Это значит, что последствия извержения сохранились в невероятных деталях, что позволяет археологам заглянуть в последние моменты жизни местных жителей.

По словам исследователей, в этом районе было найдено более 2000 тел, некоторые из них свернулись калачиком или пытались скрыться из дома.

OBOZ.UA ранее писал, что 16 тысяч человек превратились в стекло из-за извержения Везувия.

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