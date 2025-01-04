Морская птица, находящаяся под угрозой исчезновения, впервые за более чем 100 лет вернулась на остров Тихого океана

Морская птица буревестник впервые вернулась на остров Тихого океана. Этих пернатых, находящихся под угрозой исчезновения, выгнали с острова Камака более 100 лет назад инвазивные крысы.

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Долгожданное возвращение птиц является результатом многолетних усилий нескольких организаций, направленных на восстановление и возрождение крошечного острова Французской Полинезии, найденного на юге Тихого океана. Исследователи зафиксировали, как полинезийские буревестники возвращаются в этот район и надеются, что это место станет безопасным убежищем для гнездования морских птиц, пишет IflScience.

Ученые боролись много лет, чтобы выгнать с острова Камака крыс. Ведь буревестники, ранее проживавшие здесь, гнездятся на земле и их яйца и новорожденные птенцы были особенно уязвимы к нападению грызунов. Это привело к потере птиц с острова и уменьшению популяции в среде их обитания.

С помощью дронов команда экспертов смогла полностью уничтожить инвазионных грызунов с острова в 2022 году.

Следующим важным шагом было побуждать птиц вернуться на остров, и именно здесь команде специалистов пришлось проявить немного креативности. Они использовали стратегию "социального привлечения", которая предполагала запись звуков колонии буревестников на соседнем острове.

Наряду с четырьмя живыми норами и фиксирующими движение камерами, команда установила на Камаке две звуковые системы на солнечных батареях для трансляции записанных звуков.

По словам исследователей, в марте 2024 года, как раз в канун сезона размножения, первый буревестник был замечен на острове. А к июню специалисты зафиксировали несколько птиц уже в норах.

"Результаты наших усилий по социальному привлечению дали результаты. Полинезийские буревестники начали посещать остров в начале сезона гнездования", – сказал ученый из организаций SOP MANU, участвовавшей в проекте возвращения птиц Томас Гестемме.

Ученые отмечают, что удачный результат их проекта является положительным знаком для полинезийских буревестников, которых в дикой природе осталось всего от 250 до 1000 особей.

"Этот выдающийся прогресс дает надежду на будущее, поскольку полинезийские буревестники вернут свой остров. Эти морские птицы приносят важные питательные вещества из океана на остров, который каскадом спускается в окружающую морскую среду, способствуя рыбам и кораллам. Вся экосистема может снова процветать", – подчеркнул землевладелец острова Камака Техоту Реасина.

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