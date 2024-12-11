Как в Индии погибли полмиллиона человек из-за вымирания одной птицы: объяснение биолога

Американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс объяснил, как в Индии погибли полмиллиона человек из-за вымирания одной птицы. Этот ужасный случай наглядно показал, насколько важно сохранение каждого биологического вида в экосистеме.

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Катастрофическое падение численности грифов в Индии стало самым быстрым сокращением популяции птиц, когда-либо регистрировавшимся в мире. Их почти полное исчезновение на Индийском субконтиненте спровоцировало катастрофическую цепную реакцию – распространения смертельных болезней, что привело к чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, пишет Forbes.

По данным ученых, к 1990-м годам в Индии было много грифов, представленных тремя основными видами, которые существовали в одной экологической нише. Однако уже к 2007 году их численность сократилась на 97-99,9%.

Причиной катастрофического вымирания грифов оказался диклофенак – нестероидный противовоспалительный препарат, широко используемый в животноводстве, говорят эксперты. Безопасный для домашнего скота, он оказался смертельным ядом для грифов, потреблявших трупы домашних животных – одна обработанная диклофенаком туша могла отравить десятки птиц.

По словам ученых, практически полное исчезновение всего одного типа птиц, стервятников, нарушило баланс в природной экосистеме Индии и запустило смертельную цепную реакцию. Ведь исчезновение грифов освободило экологическую нишу для быстро размножившихся диких собак и крыс.

Однако если у грифов их сильные желудочные кислоты нейтрализуют смертоносные бактерии в гнилом мясе, собаки и крысы оказались "неэффективными" стервятниками и превратились в распространителей опасных болезней.

Статистика свидетельствует, что, во-первых, резко возросло количество случаев бешенства – 47 300 индийцев умерли из-за укусов бешеных собак в период с 1992-го по 2006 год.

Вторая проблема заключалась в том, что разложенные трупы животных, которых не поедали грифы, загрязняли источники воды, распространяя такие болезни, как сибирская язва, туберкулез и бруцеллез.

Исследователи подсчитали, что в период с 2000-го по 2005 годы из-за этого умирало более 100 000 человек ежегодно. То есть за эти пять лет и только по этой причине смертность в Индии совокупно составила около полумиллиона человек.

"Кризис стервятников служит ярким напоминанием о том, насколько глубоко взаимосвязаны экосистемы. Потеря одного вида привела к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения, экономическим потерям и человеческим трагедиям", – подчеркнул биолог Скот Треверс.

Ранее OBOZ.UA писал, что возникла еще одна теория вымирания видов на Земле.

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