Стало известно, почему кошки любят лежать на ноутбуках: причина вам не понравится

Если у вас дома живет пушистый любимчик, вы, наверное, неоднократно замечали, как котик любит усесться за вашим ноутбуком? Причина не в том, что ему хочется посмотреть с вами любимый сериал или банально испортить напечатанный текст. Он просто хочет продемонстрировать, что этот лептоп – его.

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Эксперты по кошачьему поведению подчеркивают, что у кота чрезвычайно развито чувство собственности. Поэтому он часто трется к чужим вещам, чтобы оставить там свой запах, пишет Sciencefocus.

По словам доктора Дэвида Сэндса, эксперта по психологии животных с более чем 25-летним клиническим опытом, кошек в вашем ноутбуке привлекает прежде всего его запах. Ведь владелец регулярно оставляет на лэптопе свои запахи.

"Ваш мяучик может почувствовать ваш запах по всей клавиатуре. Кошки – машины-нюхачи от кончика хвоста до кончика носа. Их мир основан на запахах. Поскольку зрение у кошек развито для ночной охоты, поэтому нюх очень важен и в другое время", – говорит. Сэндс.

Однако ученый предостерегает, что кот не просто вынюхивает запахи на ноутбуке владельца, у него есть для этого веская причина. "Кот хочет оставить свой запах и вытеснить ваш. Это все связано с чувством собственности, таким образом ваш кот фактически говорит лэптопу: "Ты принадлежишь мне!", – подчеркивает Дэвид.

Эксперт по психологии животных советует не верить в то, что ваш кот проявляет большую любовь, когда трется возле своего хозяина. "Люди всегда думают, что коты, которые трутся о вас или вещи, которых вы затрагиваете, выражают любовь. Но на самом деле коты – очень владельческие животные. Для них, чем больше они смогут пройти мимо вас и впитать ваш запах, тем лучше!", – заверил ученый.

Доктор Дэвид Сэнд также подчеркнул, что кошек ни в коем случае нельзя сравнивать с собаками. "В то время как собаки были выведены, чтобы стать нашими компаньонами, коты все еще достаточно дикие. Они были выведены для борьбы с паразитами и не являются социальными существами – они живут сами по себе", – убежден эксперт.

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