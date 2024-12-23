Мимо Земли пролетит 'рождественский астероид' размером с 10-этажный дом

В канун Рождества христиане будут высматривать в небе яркую звезду, а вот астрономы – космический камень. 24 декабря огромный "рождественский астероид", которого обозначают как 2024 XN1, пролетит мимо Земли со скоростью 23726 километров в час.

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Космическая глыба имеет размер как десятиэтажное здание. По данным информационной панели NASA Asteroid Watch, астероид 2024 XN1 должен безопасно пролететь на расстоянии 7,21 миллиона километров от нашей планеты, пишет DailyMail.

NASA и системы планетарной защиты Европейского космического агентства (ESA) заметили приближение "рождественского астероида" только 12 декабря. После расчета орбиты, агентство назвало его "близким" – это означает, что он пройдет в пределах 7,5 миллиона километров от Земли.

Однако эксперты отмечают, что этот космический "пришелец" никоим образом не испортит землянам предпраздничное настроение. "Это будет очень далеко, примерно в 18 раз дальше от Земли, чем Луна. Поэтому астероид не приблизится настолько близко, чтобы ударить Землю", - успокоила ученая Королевской Гринвичской обсерватории Джесс Ли.

По оценкам исследователей, камень имеет примерно от 29 до 70 метров в диаметре. Если бы 2024 XN1 врезался в планету, он ударился бы с силой, эквивалентной 12 миллионам тонн тротила, и сравнил бы площадь в 2000 квадратных километров, говорят эксперты.

В следующем году астероид 2024 года XN1 снова приблизится к Земле в январе 2032 года. Правда, эта встреча будет уже ближе – 4,7 миллиона километров. А вот самый близкий пролет "рождественского астероида" состоится в декабре 2106 года. Тогда его расстояние до Земли будет составлять 3,4 миллиона километров.

Однако это не единственные "подарки" Вселенной в эти праздничные дни. По данным исследователей, 23 декабря маленький космический камень под названием 2013 YB на самом деле имеет небольшие шансы врезаться в Землю. Однако, с диаметром менее 3 метров, этот астероид, скорее всего, сгорит в атмосфере, не создавая ничего более опасного, чем особенно яркий огненный шар, говорят эксперты.

А вот по-настоящему большой 400-метровый астероид пролетит мимо Земли со скоростью 79 920 км/ч 5 января 2025 года. Однако и в этот раз не стоит беспокоиться, говорят астрономы. Ведь его прохождение у нашей планеты будет безопасным – 3,68 миллиона километров от Земли.

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