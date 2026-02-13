Медведи на самом деле не впадают в спячку: ученые сделали открытие

Ученые опровергли распространенное представление, что медведи зимой впадают в классическую спячку. На самом деле эти животные переживают холодный период в совершенно другом физиологическом состоянии. Исследования показывают: механизм зимнего выживания медведей может подсказать новые подходы к лечению людей.

Для многих жителей холодных регионов зима означает резкое снижение активности и почти полное "выключение" организма. Именно так ведут себя мелкие млекопитающие, у которых температура тела и сердечный ритм падают почти до минимума. Медведи же, как выяснили ученые, не доходят до такого состояния, пишет Popular Science.

Не спячка, а другая стратегия выживания

Вместо глубокой спячки медведи впадают в так называемое оцепенение – длительный, но более мягкий режим энергосбережения. В этот период их температура тела снижается незначительно, а сердце продолжает работать в относительно стабильном ритме. Это позволяет животным оставаться физиологически готовыми к движению и быстрому пробуждению.

Такое состояние связано прежде всего с нехваткой пищи, а не с длиной светового дня. Всеядные бурые и черные медведи особенно зависят от растительной пищи, которая зимой исчезает. Именно это и заставляет их переходить в режим экономии энергии.

Как меняется организм медведя зимой

Во время оцепенения медведи не едят, не пьют и не ходят в туалет, используя жировые запасы, накопленные за лето и осень. Жир может составлять до трети массы их тела и становится главным источником энергии. При этом организм работает так, что мышцы и кости практически не теряют прочности.

В отличие от мелких животных, у которых сердечный ритм во время спячки падает почти до нуля, у медведей он снижается примерно на три четверти. Температура тела также падает лишь на несколько градусов, что значительно меньше, чем у настоящих "глубоких зимовщиков".

Даже в состоянии оцепенения медведи периодически двигаются и меняют позу. Ученые считают, что это помогает избежать повреждений тканей и лучше сохранять тепло. Самки при этом способны рожать и выкармливать детенышей прямо в берлоге.

Почему это открытие важно для людей

Не все медведи вообще впадают в оцепенение. В теплых регионах, где пища доступна круглый год, эти животные остаются активными. Даже в пределах одного вида продолжительность зимнего сна может существенно отличаться в зависимости от климата и условий существования.

Особое внимание ученых привлекает то, что организм медведя способен месяцами обходиться без движения и пищи без негативных последствий. Исследования показали: сердце, мышцы и система кровообращения животного адаптируются так, что риск осложнений минимален.

Ученые считают, что раскрытие этих механизмов может помочь медицине. Знания о медвежьем оцепенении потенциально способны улучшить лечение пациентов, которые долго находятся в неподвижном состоянии, а также людей с нарушениями сердечного ритма или циркадных биоритмов.

Таким образом, зимний "сон" медведей оказался не просто интересным фактом из жизни животных. Это уникальная адаптация, которая может стать ключом к новым медицинским решениям и еще раз доказывает, что природа часто опережает науку.

