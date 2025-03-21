Медведи на Львовщине проснулись и радуются посетителям: приют 'Домажир' приютил 31 косолапого

В приюте "Домажир", расположенном в 15 км от Львова, проснулись уже все медведи и искренне радуются весне и посетителям. Сейчас здесь проживает 31 косолапый, спасенный глобальной международной организацией FOUR PAWS ("Четыре лапы").

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"Домажир", который открылся в 2017 году, является как курортом для медведей, которые проходят здесь лечение, реабилитацию и дом в естественных условиях. Центр приютил животных, которых спасли от жестокого содержания из травильных станций, передвижных зоопарков, цирков, гостиниц, ресторанов, а также из зон военных действий во время, говорится на официальном сайте реабилитационного центра.

По словам смотрителей приюта "Домажир", все мишки чувствуют себя хорошо после зимней спячки. Первой в этом году проснулась медведица Квитка, за ней Михаил, а дальше и другие начали выходить на весеннее солнышко.

Радуется солнечным дням и медведь Бахмут, присоединившийся к здешней семье в 2022 году. Он был брошен в частном доме в Донецкой области, где сейчас ведутся боевые действия.

Известно, что после того, как его оставили на произвол судьбы, в течение нескольких дней медведя кормили украинские военные, а затем его решили перевезти в более безопасное место. По словам работников приюта "Домажир", сейчас медведь спокоен и смелее, поэтому ходит своими новыми просторными владениями и охотно лакомится едой, которую ему дают смотрители.

Из зоны боевых действий были также спасены Потапич и Дина. "Это было экстренное спасение. Их бывший дом был разрушен ракетными обстрелами на линии фронта", – отмечают смотрители "Домажира".

Медведям был проведен полный ветеринарный осмотр, однако они нуждаются в дальнейшем лечении, говорят ветеринары убежища. Поэтому сейчас готовят документы, чтобы медведей перевезти в их новый дом под названием Bear Forest в Нидерландах, рассказали OBOZ.UA работники медвежьего приюта.

Также в первые дни полномасштабного вторжения "Домажир" предоставлял временное убежище семи медведям из Киева, которые впоследствии вернулись домой.

В центре можно наблюдать, как медведи свободно гуляют по большой территории приюта, едят, купаются в здешних водоемах и даже общаются между собой.

Ранее OBOZ.UA писал, что медведи уже просыпаются от спячки.

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