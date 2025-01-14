Писать или печатать на клавиатуре? Исследование показало, что полезнее для мозга

Несмотря на то, что современные технологии одерживают верх, ученые не советуют отвергать проверенные временем средства. Исследование показало, что текст, написанный от руки, может улучшить связки мозга больше, чем набор этой же информации на клавиатуре.

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Ученые также обосновывают, что повторное написание одного и того же слова курсивом может вызвать нехорошие мемуары. Зато повторение рукописного текста способствует обучению и памяти, пишет ScienceNews.

"Рука – это окно к разуму", – сказал немецкий философ Иммануил Кант почти триста лет назад. Ведь глазами мы воспринимаем мир, но с помощью рук мы его чувствуем.

По словам ученых, каждый контакт, каждое прикосновение создает фейерверк связей в мозге и повышает нашу умственную деятельность, отмечает Leuchtturm1917.

Исследование показывает, что "существует фундаментальная разница в организации мозга для рукописного текста в отличие от печати", – сказал нейробиолог из Калифорнийского университета в Мерседе Рамеш Баласубраманиам.

Многие предыдущие исследования также показали, что рукописный текст улучшает точность орфографии, запоминания и понимания понятий. Ученые считают, что медленный процесс выведения букв и слов дает людям больше времени для обработки материала и обучения.

Человеку нужны годы, чтобы научиться соединять отдельные буквы в плавном движении. Именно это сложное взаимодействие мелкой моторики, абстракции и воображения делает письмо рукой чрезвычайно важным. По словам ученых, письмо от руки укрепляет связь между правым и левым полушариями мозга.

По словам экспертов, ни одна клавиатура не в состоянии заменить возникающие ценные механизмы мышления и обработки, когда мы выводим буквы на бумаге. Учащиеся получают более глубокий опыт обучения, когда делают заметки от руки.

Ученые уверяют, что дошкольники легче развивают речевые навыки благодаря частому использованию ручки и бумаги. И даже слова на иностранном языке лучше запоминаются в тот момент, когда мы их записываем – независимо от того, какой это язык и сколько лет нам.

Эксперты говорят, что рукописный текст не должен оставаться сзади в эпоху цифровых технологий. "Письмо очень полезное, особенно для молодого мозга", – подчеркнула психолог Одри ван дер Мейер.

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