Лемуры в японском зоопарке повторили знаменитый мем из 'Человека-паука'. Фото и видео

Работникам японского зоопарка удалось зафиксировать забавные кадры. Лемуры в своем вольере сели в круг, словно повторяя знаменитый мем из эпизода мультсериала "Человека-паука".

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Известно, что мем высмеивает нескольких псевдогероев, пытающихся переложить вину за кражу друг на друга. Однако лемуры вряд ли знают о сюжете "Человека-паука", они любят сидеть в позе лотоса, пишут комментаторы под опубликованным видео в сети X.

Видео с забавными лемурами стало настолько популярным, что начало распространяться по сети. Пользователи Instagram сравнили зверушек не только с мемом из "Человека-паука", но и назвали этих полосатых существ завоевателями мира и пятидесятниками.

"Кажется, они планировали что-то вроде... завоевания мира", – написал один из комментаторов.

"Это молитвенная группа", – домавил другой.

"У них действительно пятидесятническое богослужение", – отметил третий корреспондент.

Однако биологи из заповедника Curraghs Wildlife Park отмечают, что лемуры любят утром сидеть в позе лотоса. Они принимают солнечные ванны, чтобы согреться, часто садясь лицом к солнцу.

Интересно, что в английском отеле предлагают занятия йоги с лемурами. По словам тренеров, эти создания занимают правильные позы и возле них легче расслабиться, рассказывало BBC.

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