На уровне Усика. Ученые назвали существо, имеющее самый быстрый удар на Земле

Биологи назвали создание, которое в скорости удара может сразиться с Александром Усиком и братьями Кличко. Согласно исследованиям креветка-богомол может разбить панцирь соперника или, например, стекло аквариума с силой пули калибра 22.

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Несмотря на волны, созданные своими ударами, эта креветка остается невредимой. Ученые выяснили, что конечности богомола, называемые булавой пальца, имеют структуру, позволяющую поглощать ударные волны, которые возникают, когда они бьют и трещат панцирь своей жертвы, пишет Newsweek.

По словам ученых, креветки-богомолы разноцветные и небольшие – преимущественно до 17 см, но с ними не стоит шутить. Ведь эти мясоядные ракообразные обладают мощным ударом, который может разбить ракушки моллюсков на скорости более 80 километров в час, отмечает PopularScience.

"Креветки-богомолы известны своим невероятно мощным ударом, который может разбить стекло аквариума. Однако, чтобы неоднократно выполнять эти сильные удары, булава их пальца должна иметь надежный защитный механизм, чтобы предотвратить самоповреждение", – сказал один из исследователей, профессор машиностроения и биомедицинской инженерии в Северо-западном университете Горацио Эспиноза.

"Мы обнаружили, что эти богомолы используют фононные механизмы, структуры, которые избирательно фильтруют волны стресса. Это позволяет им сохранять свою поразительную способность при многочисленных ушибах и предотвращать повреждение мягких тканей", – пояснил профессор.

Исследователи отмечают, что креветки-богомолы вооружены двумя пальцами, похожими на молот, действующий как пара кулаков. Булины пальцев сохраняют энергию в эластичных, похожих на пружины структурах, удерживаемых на месте выдвижными сухожилиями.

Когда сухожилия освобождаются, накопившаяся энергия отпускается вместе с ними, толкая булаву вперед со взрывчатой силой.

Когда креветка-богомол наносит удар, что создает волны давления на его цель. Он также создает быстро сворачивающиеся пузырьки, создавая ударные волны в диапазоне мегагерц, пояснил Эспиноза.

"Коллапс этих пузырьков высвобождает интенсивные вспышки энергии. Этот вторичный эффект ударной волны вместе с начальной силой удара делает удар креветки-богомола еще сокрушительнее", – говорят исследователи.

Ученые были удивлены, что эта огромная сила не повреждает нежные нервы и ткани креветок. Анализ брони обнаружил, что она имеет структурные узоры, защищающие от переломов, а также другие сложные элементы, действующие как фононический щит, фильтруя высокочастотные волны напряжения, чтобы предотвратить распространение вредных вибраций на руку и тело креветки.

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