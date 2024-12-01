Космические телескопы сняли 'пламя', вырывающееся из туманности Гитара. Фото и видео уникального явления

Сразу два космических телескопа сняли "пламя", вырывающееся из туманности Гитара. "Огненный концерт" Guitar Nebula попал в объектив Hubble и Chandra.

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Светящаяся туманность, расположенная примерно в 2700 световых годах от Земли, напоминает гитару с ярким пульсаром. Телескопы NASA заметили сияющую туманность, измельчающую быстрые импульсы звездного материала в пространстве, словно звуковые волны из-за переполненного концертного стадиона, сравнивает Space.com.

Оба космических телескопа имеют десятилетие опыта документирования космоса. Hubble был запущен в 1990 году, а Chandra – в 1999 году, говорят ученые. Это дает возможность астрономам отслеживать изменения со временем. Туманность Гитара за последние несколько десятилетий привлекает внимание исследователей, пишет Forbes.

Согласно новому заявлению NASA, наблюдения по рентгеновской обсерватории Chandra и космического телескопа Hubble показывают, как туманность и пульсар, официально известный как PSR B2224+65, изменялись на протяжении более двух десятилетий.

Туманности часто содержат остатки умирающих звезд, происходящих от таких событий, как вспышки сверхновых. Например, пульсар – это очень маленькая, плотная и вращающаяся нейтронная звезда, оставшаяся от массивной звезды, которая когда-то коллапсировала и взорвалась в сверхновой, отмечают специалисты.

По словам астрономов, уникальная форма туманности Гитара сформировалась со временем благодаря пузырям, которые выдуваются постоянным ветром частиц, выброшенных пульсаром во время его движения в межзвездной среде.

Пульсары обладают сильными магнитными полями, вдоль которых частицы вращаются по спирали и излучают рентгеновское излучение, которое может обнаружить Chandra, говорят специалисты.

Данные рентгеновского излучения этого объекта – показаны красным цветом на новом комбинированном изображении – зафиксировали нить энергетической материи и частиц антиматерии, простирающейся примерно на два световых года, или 19,3 триллиона километров, от пульсара, расположенного у вершины туманности Гитара, объясняют ученые в космическом агентстве.

"Когда пульсар и окружающая туманность энергичных частиц пролетели в космосе, они столкнулись с более плотными областями газа. Это позволяет самым энергетическим частицам выходить за пределы туманности Гитара и лететь справа от пульсара, создавая нить рентгеновского излучения", – говорится в заявлении представителей NASA.

Исследователи использовали данные, полученные Chandra и Hubble для изучения формирования туманности и лучше понять, как пульсары взаимодействуют с пространством между звездами.

OBOZ.UA ранее писал, что телескоп Hubble зафиксировал "космическую окаменелость" в 3 миллионах световых лет от нас.

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