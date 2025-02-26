Компьютерная томография черепов викингов ошеломила археологов. Фото

Новое исследование раскрыло ужасы эпохи викингов. Анализ черепов показал разрушительные болезни и инфекции, царившие в Швеции в X-XII веках.

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Ученые из шведского Университета Гетеборга использовали современные рентгеновские методы, включая компьютерную томографию, чтобы исследовать зубы и черепа, найденные более 300 останков викингов. Без антибиотиков и современной стоматологии постоянные ушные и зубные инфекции были нормой для жителей современной Швеции, живших тысячу лет назад, пишет Newsweek.

Чтобы попытаться узнать больше об условиях, в которых жили викинги, археологи отобрали 15 черепов людей, умерших в возрасте от 20 до 60 лет. Эксперты провели КТ, используя несколько рентгеновских лучей для получения детальных изображений внутренних структур, отметило Gizmodo.

"Было на что посмотреть. Мы обнаружили много признаков заболевания у этих людей. Не можем изучить повреждение мягких тканей, поскольку их уже нет, но мы можем увидеть следы, оставленные в скелетных структурах", – сказала стоматолог, руководившая исследованием Каролина Бертилссон.

Врачи обнаружили, что из 15 останков, исследованных с помощью компьютерной томографии, каждый страдал широким спектром заболеваний. 12 имели признаки периапикального поражения типа бактериальной инфекции на корне зуба. 10 страдали определенной формой заболевания пародонта, включая дефекты костей, потерю костной ткани или поражение фуркаций, инфекцию, настолько серьезную, что она приводит к потере массы в кости челюсти, говорят врачи.

Другие проблемы, обнаруженные в нескольких черепах, включали плохо заживленные или деформированные кости челюсти, а на одном черепе викинга были признаки твердой ткани у височной кости, что может свидетельствовать о распространении ушной инфекции.

По словам ученых, высокотехнологичная визуализация показала, что многие викинги также страдали постоянными болезненными заболеваниями головы.

Исследование предлагает масштабный взгляд на то, какой была повседневная жизнь викингов во времена, когда не было современных обезболивающих лекарств, антибиотиков и стоматологической помощи, говорят ученые.

OBOZ.UA ранее писал, что могилы богатых женщин-викингов обнаружили в Норвегии.

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