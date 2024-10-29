Комета ATLAS, которую жители Земли должны увидеть в конце октября, сгорела во время приближения к Солнцу. Видео

Астрономы прогнозировали, что в октябре на вечернем небе можно будет увидеть сразу две кометы – уже знакомую C/2023 A3 Цучиншань-АТЛАС и C/2024 S1 АТЛАС. И если первая комета радует жителей нашей планеты своими полетами два пару месяцев, то ее тезка, к сожалению, так и не показала своего хвоста землянам, ведь сгорела при приближении к Солнцу.

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Комета S1 должна была стать небесным подарком к Геловину. Однако последние изображения с космического корабля SOHO свидетельствуют о том, что яркая путешественница распалась, направляясь к перигелию, ближайшей к Солнцу точки на ее орбите, пишет Space.com.

Комета ATLAS была открыта только в прошлом месяце, 27 сентября. И хотя новость о гибели C/2024 S1 расстроила астролюбителей, она не являлась неожиданностью. Эксперт по кометам Карл Баттамс на своей странице в сети Х предупредил на выходных, что S1 не переживет своего перигелия.

А еще раньше, 9 октября, астрономы сообщили, что комета начала дробиться, когда она близилась к внутренней части Солнечной системы, пишет EarthSky.

Ученые сравнили наблюдение кометы S1 из австралийской обсерватории Сайдинг-Спринг 3 октября с наблюдениями южноафриканской астрономической обсерватории 8 октября. Исследователи сказали, что ядро, или центральный ледяной шар кометы, "казалось вытянутым и тусклым", что свидетельствует о возможной фрагментации ядра.

Окончательная гибель кометы ATLAS удалось подтвердить благодаря Солнечно-гелиосферной обсерватории (SOHO), космическому аппарату, которым совместно управляют NASA и Европейское космическое агентство. На снятых изображениях хорошо видно, как комета угасает по пути к Солнцу.

По словам исследователей, C/2024 S1 была "грязным снежным шаром", замороженным телом, состоявшим из газов, камней и пыли, оставшимся с древнейших дней нашей Солнечной системы примерно 4,6 миллиарда лет назад.

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