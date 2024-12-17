Кольца Сатурна старше, чем считалось до сих пор: новые исследования показывают, что им, как и на планете, может быть 4,5 миллиарда лет

Новое исследование показывает, что кольца Сатурна могут быть старше, чем считали ученые до сих пор. Возможно, такими же, как и планета – 4,5 миллиарда лет.

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Группа ученых под руководством Японии предполагает, что кольцам Сатурна старше, однако хорошо сохранились, как на свой пожилой возраст. Их относительная молодость и не износ объясняется устойчивостью к загрязнению, пишет AP.

На основе более чем десятилетних наблюдений космического корабля NASA Cassini ученые считали, что кольцам Сатурна насчитывается от 100 до 400 миллионов лет. Ведь изображения, сделанные Cassini, не показали никаких признаков затемнения колец из-за влияния микрометеороидов – частиц космических камней меньше песчинки. Это побудило ученых сделать вывод, что эти ледяные мерцающие круги образовались задолго до планеты.

В ходе нового исследования с помощью компьютерного моделирования Рюки Хиодо из Института науки Токио и его команда продемонстрировали, что микрометеороиды улетучиваются, когда они врезаются в кольца, не оставляя почти ни одного темного и грязного остатка.

Ученые обнаружили, что полученные заряженные частицы всасываются в Сатурн или вылетают в космос, сохраняя кольца безупречными и бросая вызов теории детских колец.

"Учитывая эволюционную историю Солнечной системы, более вероятно, что кольца образовались ближе к "древнейшим временам существования Сатурна", – отметил Рюки Хиодо.

Ранее OBOZ.UA писал, что Сатурн полностью "потеряет" свои кольца в 2025 году.

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