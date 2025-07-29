Когда ускоряется старение человека: ученые указали на поворотный момент

Хотя течение времени в целом является линейным и равномерным, старение человека все же происходит не так плавно. Вместо постепенного перехода в течение жизни мы проходим через несколько этапов резких изменений – бурный рост в детстве сменяется плато в ранней зрелости, а затем ему на смену приходит ускорение возрастных изменений.

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Новое исследование выявило поворотный момент, когда обычно происходит это ускорение. Как пишет издание Science Alert, оно приходится на возраст около 50 лет. Исследования белков в организме человека в разных возрастных группах показывают, что после этого возраста траектория старения тканей и органов становится круче, чем в предыдущие десятилетия. И быстрее всего стареют сосуды.

"Основываясь на изменениях белков, связанных со старением, мы разработали тканево-специфические протеомные возрастные часы и описали траектории старения на уровне органов. Временной анализ выявил переломный момент в процессе старения около 50 лет, при этом кровеносные сосуды – это ткань, которая стареет рано и особенно подвержена износу", – написала группа ученых из Китайской академии наук, которая провела эту работу.

Продолжительность жизни людей удивительно велика по сравнению с большинством других млекопитающих, но это имеет свою цену. Одна из них – снижение функции органов, что приводит к увеличению риска развития хронических заболеваний с течением лет. Сейчас мы не очень хорошо понимаем закономерности старения отдельных органов, поэтому исследователи изучили, как белки в различных тканях меняются со временем. Они собрали образцы тканей у 76 доноров органов в возрасте от 14 до 68 лет, которые умерли от случайной черепно-мозговой травмы.

Эти образцы охватывали семь систем организма: сердечно-сосудистую (сердце и аорта), пищеварительную (печень, поджелудочную железу и кишечник), иммунную (селезенка и лимфатические узлы), эндокринную (надпочечники и белая жировая ткань), дыхательную (легкие), покровную (кожа) и скелетно-мышечную (мышцы). Также были взяты образцы крови.

Команда составила каталог белков, обнаруженных в этих системах, и тщательно отследила, как их уровни менялись в зависимости от возраста доноров. Исследователи сравнили свои результаты с базой данных заболеваний и связанных с ними генов и обнаружили, что экспрессия 48 белков, связанных с заболеваниями, увеличивалась с возрастом. К ним относились сердечно-сосудистые заболевания, фиброз тканей, жировая дистрофия и опухоли печени.

Наиболее резкие изменения наблюдались в возрасте от 45 до 55 лет, обнаружили исследователи. Именно в этот период многие ткани претерпевают существенную протеомную перестройку. Причем наиболее выраженные изменения происходят в аорте, что свидетельствует о ее высокой склонности к старению. Поджелудочная железа и селезенка также демонстрируют устойчивые изменения.

Чтобы проверить свои выводы, исследователи выделили белок, связанный со старением, из аорты мышей и ввели его молодым мышам для наблюдения за результатами. У подопытных животных, получавших белок, наблюдалось снижение физической работоспособности, силы хвата, выносливости, а также ухудшение равновесия и координации по сравнению с мышами, которые не получали указанный белок. У подопытных животных также наблюдались выраженные маркеры сосудистого старения.

Предыдущие работы других исследователей обнаружили еще два пика старения: около 44 лет и около 60 лет. Новый результат свидетельствует о том, что старение человека — сложный, поэтапный процесс, затрагивающий различные системы. Понимание того, как возрастные изменения влияют на конкретные части тела в определенные периоды времени, может помочь в разработке медицинских вмешательств, которые облегчают этот процесс.

"Наше исследование нацелено на создание комплексного протеомного атласа, охватывающего весь процесс старения человека в течение 50 лет, что позволит прояснить механизмы нарушения протеостаза в стареющих органах и выявить как универсальные, так и тканеспецифические закономерности старения", — пишут исследователи. По их мнению, полученные данные помогут в разработке целенаправленных мер борьбы со старением и возрастными заболеваниями, а также откроют путь к улучшению здоровья пожилых людей.

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