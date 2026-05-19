Когда начинается старение: ученые назвали конкретный возраст

Масштабный научный эксперимент шведских специалистов, который длился почти полвека, позволил установить точный возрастной рубеж начала биологического старения человеческого тела. Исследователи выяснили, что первые признаки старения, которые проявляются в ухудшении выносливости и потере мышечной силы, настигают нас уже в 35 лет.

Как пишет ScienceDaily, этот скрытый физический спад является общей закономерностью, которая с каждым последующим годом только набирает обороты. В то же время ученые успокаивают: этот процесс не является абсолютным приговором для организма.

Регулярные тренировки и изменение образа жизни способны существенно замедлить деструктивные возрастные изменения. Физическая активность, начатая даже в зрелом возрасте, гарантирует заметное восстановление утраченного потенциала тела.

Уникальный эксперимент длиной в пять десятилетий

До сих пор большинство выводов о старении базировались на единовременном сравнении показателей разных возрастных групп. В противовес этому, эксперты из Каролинского института совершили прорыв в рамках Шведского исследования физической активности и фитнеса (SPAF). Они в течение 47 лет регулярно проводили замеры параметров у одних и тех же мужчин и женщин, сформировав уникальную базу долгосрочных наблюдений. Полученные результаты, опубликованные в профильном издании "Кахексия, саркопения и мышцы", предоставили научному миру максимально точную карту возрастных трансформаций.

Благодаря длительному мониторингу нескольких сотен отобранных шведов в возрасте от 16 до 63 лет, авторы проекта смогли детально зафиксировать динамику изменений в мышцах.

Анализ подтвердил, что планка 35 лет является универсальным пиком, после которого выносливость и сила демонстрируют идентичную тенденцию к спаду. Этот биологический регресс является неизбежным этапом развития, независимо от уровня предыдущей спортивной подготовки человека.

Движение как спасение

Несмотря на фиксацию неизбежного регресса, шведская работа доказала, что спорт остается мощным инструментом влияния на качество жизни. Люди, которые решили добавить спорт в свой график уже во взрослом или пожилом возрасте, продемонстрировали прирост работоспособности на 5-10 процентов. Ведущий автор исследования Мария Вестерстоль отмечает, что начать активную жизнь никогда не поздно, ведь движение эффективно тормозит старение, хотя и не способно отменить его полностью.

Сейчас научный коллектив сосредоточен на поиске конкретных биологических механизмов, которые обусловливают достижение пика формы именно в тридцать пять лет. Наблюдения за подопытными будут продолжаться и в дальнейшем, в частности следующий масштабный этап тестирования запланирован на период, когда участникам исполнится 68 лет.

Ученые убеждены, что эти данные помогут понять точную взаимосвязь между повседневными привычками, общим здоровьем и генетически запрограммированными процессами в клетках.

