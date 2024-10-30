Китай запустил на орбиту корабль 'Шэньчжоу-19': астронавты пробудут в космосе 6 месяцев и проведут 86 экспериментов. Видео

Китай запустил на орбиту корабль "Шэньчжоу-19". Трое астронавтов пробудут на космической станции "Тяньгун" 6 месяцев и проведут 86 экспериментов.

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Один из этих экспериментов будет изучать влияние кирпича, сделанного из имитации лунной почвы, на условия в космосе. Если испытание пройдет успешно, кирпич может стать ключевым материалом для строительства постоянной месячной исследовательской станции, которую Китай надеется завершить к 2035 году, пишет Reuters.

В космос полетели: 48-летний командир Цай Сюйчже, бывший участник миссии "Шэньчжоу-14", а также начинающие астронавты – 34- летний бывший пилот ВВС Сон Линдон и 34-летняя инженер космического полета Ван Хаозе, пишет Space.com.

"Внимание миссии будет сосредоточено на запланированной теме "биологические и физические науки в космосе", охватывающей такие области, как космическая наука о жизни, базовая физика микрогравитации, космическое материаловедение, космическая медицина и новые космические технологии. Эксперименты включают структурный анализ роста кристаллов неравновесную динамику мягкого вещества в условиях микрогравитации", – рассказал представитель китайского агентства космических полетов человека CMSA Лин Сицян.

По словам ученых, полеты с экипажем были регулярной частью космической программы Китая последние два десятилетия. В последние годы их количество увеличилось, поскольку Поднебесная построила и начала эксплуатировать свою космическую станцию Тяньгун, официально завершенную в ноябре 2022 года.

В погоне за первенством в космосе, Китай сосредоточился на цели осуществить пилотируемую высадку на Луну до 2030 года. Поэтому в рамках "Шэньчжоу-14" астронавты будут проводить эксперименты, связанные с предстоящими миссиями на спутник Земли.

"У нас будет много вне корабельных мер и новых научных экспериментов", – отметил один из участников китайской миссии Сон Линдон.

Ранее OBOZ.UA писал, что китайский зонд вернулся на Землю с первыми в истории образцами с обратной стороны Луны.

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