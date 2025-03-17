Капсула SpaceX успешно доставила четырех астронавтов на МКС: Бутч Уилмор и Суни Уильямс наконец-то смогут вернуться на Землю

После того, как в воскресенье, 16 марта, миссия SpaceX Crew-10 прибыла на Международную космическую станцию (МКС), 62-летний Барри "Бутч" Уилмор и 59-летняя Сунита Уильямс, которые незапланированно застряли в космосе на 9 месяцев, наконец-то готовятся вернуться домой. Ведь капсула Crew Dragon, которая доставила на МКС Экипаж-10, на обратном пути заберет на Землю астронавтов-ветеранов.

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Домой на борту космического корабля SpaceX также вернутся американец Ник Хейг и представитель Роскосмоса Александр Горбунов. NASA сообщает, что обеспечит прямую трансляцию полета Экипажу-9, которое запланировано на вторник, 18 марта.

В прямом эфире можно было наблюдать, как капсула Crew Dragon под названием Endurance вместе с четырьмя членами Crew-10 догнала МКС и пристыковалась к модулю Harmony.

Это было удивительное зрелище, ведь два космических корабля летели на высоте 418 километров над Атлантическим океаном, пишет Space.com.

После успешной стыковки астронавты открыли клапан капсулы и к семейству МКС присоединились члены миссия Crew-10.

"Для нас большая честь быть частью этой программы", – сказал специалист миссии Crew-10 Такуя Ониши из JAXA (Японского агентства аэрокосмических исследований), когда поздоровался с коллегами из МКС.

Вместе с ним на борт космической лаборатории сошли остальные члены Crew-10: Энн МакКлейн (командир), Николь Айерс (пилот) из NASA и Кирилл Песков из Роскосмоса, которые планируют остаться на станции примерно на шесть месяцев, уточняет TheGuardian.

Вся команда МКС обрадовалась успешному прибытию астронавтов SpaceX. Ведь их полет не был безоблачным.

В момент отделения корабля Crew Dragon от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 отвалился большой кусок теплоизоляции. Однако это не отразилось на дальнейшем полете Crew Dragon.

Новоприбывших астронавтов встретил весь экипаж экспедиции 72, в том числе астронавты NASA Ник Хейг, Дон Петтит, Суни Уильямс и Бутч Уилмор, а также космонавты Роскосмоса Александр Горбунов, Алексей Овчинин и Иван Вагнер.

"Большое спасибо всем, кто помог нам сюда попасть", – добавил член Crew-10 Такуя Ониши.

Со словами благодарности также выступили Суни Уильямс и Бутч Уилмор. В своем видеообращении они выразили особую благодарность Илону Маску и президенту США Дональду Трампу, которые, мол, способствовали налаживанию скорейшего пути возвращения астронавтов-ветеранов домой.

Напомним, что Барри Уилмор и Сунита Уильямс приземлились на МКС 6 июня 2024 года и должны там пробыть несколько дней. Однако по причине неисправности космический корабль Boeing Starliner не смог вовремя доставить их на Землю, и они застряли в космосе.

OBOZ.UA ранее писал, что возвращение астронавтов NASA снова отложили, ведь SpaceX Илона Маска провалила первый запуск Crew-10.

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