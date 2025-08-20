Какой римский император правил дольше всех: вопрос труднее, чем кажется

История показывает, что быть римским императором означало постоянно жить под угрозой заговора, болезней или войны. Многие из них погибали от рук узурпаторов или из-за внутренних конфликтов. В то же время чума и другие эпидемии также уносили жизни правителей.

Несмотря на эти риски, некоторым императорам удалось править десятилетиями, оставив след в мировой истории. Но определить, кто именно правил дольше всех, оказалось значительно сложнее, чем просто посчитать годы. Ведь для этого нужно понять, когда же закончилась Римская империя — в V веке или в XV, отмечает Live Science.

Византийский след

Многие историки считают, что Восточная Римская империя, известная также как Византийская, была прямым продолжением Рима. Если согласиться с этой позицией, дольше всех правил Василий II, император с 976 по 1025 год. Его правление длилось почти полвека, и несмотря на постоянные войны — как внутренние, так и внешние — он сумел удержать государство и даже присоединить Болгарию. Историки называют его правление примером несокрушимости и политической выдержки.

Конец Западной империи

Если же за точку отсчета брать падение Западной Римской империи в 476 году, ситуация выглядит иначе. Одним из претендентов на титул самого длинного правителя был Феодосий II, который формально сидел на троне 48 лет. Впрочем, значительную часть этого времени за него правили опекуны и придворные, поэтому эффективность его правления до сих пор под вопросом.

Император Август, известный как Октавиан. Его правление длилось 41 год, с 27 года до н. э. до 14 года н. э.

Август пришел к власти после убийства Юлия Цезаря, прошел гражданские войны и стал первым римским императором. Он укрепил власть, восстановил храмы, дороги и форумы, сделав Рим центром огромного государства.

Несмотря на долгое правление, Август также потерпел громкие поражения. Самым известным из них стала катастрофа в Тевтобургском лесу 9 года н. э., когда три римских легиона были полностью уничтожены. Это стало настоящим шоком для императора, который, по словам античного автора Светония, долго не мог оправиться от потери.

Таким образом, ответ на вопрос о самом длинном правлении зависит от того, какой период истории считать "настоящей" Римской империей. Если учитывать и Византию, то бесспорным лидером становится Василий II. Если же ограничиться временами до падения Западной империи, то первенство можно отдать Августу или Феодосию II. Историки сходятся лишь в одном: долголетие на римском троне было редким и достигали его лишь самые сильные правители.

