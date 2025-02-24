'Как она не замерзла?' В Черкассах среди зимы заметили птицу, которой в Украине не должно было быть

В воздухе уже чувствуется дыхание весны, и птицы начинают возвращаться из теплых краев в родные гнезда. Одной из первых в родной дом прилетела горихвостка-чернушка.

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Однако орнитологи подчеркивают, что эти маленькие птички возвращаются в Украину в марте-апреле. Черкасский фотограф, который зафиксировал чернушку, написал на странице группы "Бьордвотчинг в Украине" в сети Facebook, что удивлен, как она не замерзла.

"Такую птицу встретить, еще и в такие сильные морозы, я даже и не мечтал!" – отметил в сообщении фотохудожник Александр Резник.

В Украине эта перелетная птица находится под охраной Бернской и Бонской конвенций, пишет Википедия.

По словам орнитологов, с массой тела 14-19 грамм, горихвостка-чернушка меньше воробья. А ее рыжий хвостик почти все время характерно дрожит, поэтому кажется, что этой малышке холодно. Ну, по крайней мере, на морозе ей действительно холодно, ведь эта птичка к нему не привыкла.

Александр Резник подчеркнул, что в Черкасской области сейчас лютые морозы. "Чудо, как она не замерзла, учитывая, что ночью у нас до -10", – сказал он.

Биологи отмечают, что по сравнению с другими насекомоядными птицами горихвостка-чернушка, которую еще называют просто чернушкой, очень поздно покидает гнездование и рано возвращается. В средней Европе первые самцы прилетают в первой декаде марта, а массовый отлет приходится на вторую половину октября. А в Карпаты птицы прибывают в конце марта – начале апреля и улетают в начале октября.

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