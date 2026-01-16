К Земле приближается 129-метровый астероид: в NASA сказали, представляет ли он опасность

В субботу, 17 января, возле Земли пролетит астероид 2004 МО3, длина которого составляет 129 метров. Он пройдет на расстоянии около 6,5 миллионов километров от планеты.

Об этом сообщило американское космическое агентство NASA, которое отслеживает космическое тело. В агентстве отмечают, что этот астероид не представляет рисков для Земли.

По информации NASA, "потенциально опасным объектом" считают астероид, который приближается к Земле на расстояние менее 7,5 млн км и его размер превышает 150 метров. Небесное тело 2004 МО3 не подпадает ни под один из этих параметров.

Астероид приблизится к Земле, но останется на безопасном расстоянии – примерно 6,50 миллиона километров. Для сравнения, это в десять раз больше, чем расстояние до Луны.

"Хотя он и большой – почти 130 метров в длину, астероид пролетает далеко от нашей планеты и не создает прямой угрозы", – объяснили в NASA.

Космические тела подобного размера способны вызвать серьезные последствия только в случае прямого столкновения с планетой. Поэтому ученые регулярно отслеживают их орбиты и прогнозируют траектории за десятки лет вперед.

"Системы мониторинга позволяют нам точно определять, какие объекты представляют реальную угрозу, а какие пролетают безопасно", – рассказали в NASA.

О приближении 2004 МО3 предупреждают заранее, чтобы астрономы и обычные люди могли наблюдать за событием. Это можно сделать через телескопы или онлайн-трансляции.

Подобные события помогают ученым лучше понимать движения космических тел и выстраивать системы защиты планеты на случай реальной угрозы.

