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Истинная магия природы: полярное сияние осветило мир. Фото

Инна Василюк
Наука Обоз
4 минуты
588
Истинная магия природы: полярное сияние осветило мир. Фото

Вечером, 10 октября, небо над Землей развевалось разноцветными огнями. Полярное сияние, также известное как северное и южное сияние или просто аврора, наблюдалось на разных континентах – в Европе, Азии, Америке, Австралии…

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Синоптики Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) накануне предупредили, что мощные вспышки на Солнце сопровождались выбросом корональной массы, направленной в сторону Земли. В результате геомагнитной бури и появилось полярное сияние,пишет NewYorkTimes.

Истинная магия природы: полярное сияние осветило мир. Фото

Аврора накрыла США удивительными огнями

В социальных сетях жители США сообщают, что видели аврора на юге Вашингтона и в Кентукки, в штате Нью-Йорк и других штатах. Благодаря чистому небу на чрезвычайно мощных огнях полярного сияния, яркие вспышки увидели даже жители больших городов.

Истинная магия природы: полярное сияние осветило мир. Фото

"Я просто поражена тем, что мне понадобилась вся жизнь, чтобы увидеть это. И еще и на своем балконе в Нью-Йорке!", – сказала 37-летняя доктор Габриэла Агилар.

Истинная магия природы: полярное сияние осветило мир. Фото

В центре Национальной метеорологической станции в Аптоне, штат Нью-Йорк, на Лонг-Айленде, метеоролог Билл Гудман сказал, что ему удалось сделать великолепное фото прямо над станцией. "Мы получили хорошее изображение этого по нашему доплеровскому радару. Нам повезло, потому что у нас было чистое небо по всей территории Нью-Йорка", – сказал исследователь.

Истинная магия природы: полярное сияние осветило мир. Фото

Профессор по связям с общественностью Принстонского университета Уди Офер наблюдал розовые и фиолетовые полосы в своем дворе вместе с 9-летней дочерью и 4-летним сыном. "Я считаю, что самое интересное – это полосы света, которые я просто не ожидал увидеть. Они были волшебными", – сказал 49-летний ученый.

Истинная магия природы: полярное сияние осветило мир. Фото

"Смотрю Северное Сияние в Алабаме", – написала украинка Анна Приходько в сети Facebook.

Канада и ее аврора

Украинка Юрия Рахат, живущая в Канаде, поделилась своими фотографиями полярного сияния в сети Facebook. "Третий год в Канаде живу, а фотографии на фоне северного сияния до сих пор еще не было", – призналась женщина.

Истинная магия природы: полярное сияние осветило мир. Фото

Еще одна украинка Ирина Сулятицкая тоже сейчас в Канаде, и тоже делится своими фотографиями разноцветного шоу. "Истинная магия природы, напоминает нам о том, насколько наш мир невероятный и полон чудес. Это зрелище захватывает дух и заставляет на миг остановиться, чтобы ощутить гармонию со вселенной. Сияние, которое звучит в нашей душе", – поделилась своими впечатлениями Ирина.

Истинная магия природы: полярное сияние осветило мир. Фото

Удивительные огни осветили небо Австралии

Шторм достиг уровня геомагнитной бури G4, не видевшейся над небом Австралии с 2004 года, пишет DailyMail. Потому и полярного света здесь такого давно не наблюдали.

Истинная магия природы: полярное сияние осветило мир. Фото

От Крайстчерча до Квинстауна люди поделились изображениями потрясающих розовых, фиолетовых и зеленых лучей света, танцующих по ночному небу.

Однако жители Сиднея и Канберрана пропустили небесное шоу из-за закрывавших пейзаж темные тучи и дождь.

Аврора в Британии

Полярное сияние можно было увидеть к югу, вплоть до Лондона, Кента и Восточной Англии, пишет TheGuardian.

Истинная магия природы: полярное сияние осветило мир. Фото

Далее на север в Ланкастере профессор Джим Уайлд, исследующий полярное сияние и космическую погоду в Ланкастерском университете, сказал, что наблюдал северное сияние прямо из своего сада.

Истинная магия природы: полярное сияние осветило мир. Фото

"В течение многих лет я несколько раз был за Полярным кругом, чтобы провести измерение полярного сияния, но это действительно особенное - увидеть северное сияние из своего сада со всей семьей", - подчеркнул 49-летний профессор.

Истинная магия природы: полярное сияние осветило мир. Фото

Китай окутан огнями

Невероятные фотографии полярного сияния шлют жители Китая. Особенно фантастически световое шоу смотрится над мистической Китайской стеной.

Истинная магия природы: полярное сияние осветило мир. Фото

Очевидцы полярного сияния говорят, что световое шоу на небе длилось около 15 минут.

Ранее OBOZ.UA писал, что Украину накрыло полярное сияние.

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