Истинная магия природы: полярное сияние осветило мир. Фото

Вечером, 10 октября, небо над Землей развевалось разноцветными огнями. Полярное сияние, также известное как северное и южное сияние или просто аврора, наблюдалось на разных континентах – в Европе, Азии, Америке, Австралии…

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Синоптики Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) накануне предупредили, что мощные вспышки на Солнце сопровождались выбросом корональной массы, направленной в сторону Земли. В результате геомагнитной бури и появилось полярное сияние,пишет NewYorkTimes.

Аврора накрыла США удивительными огнями

В социальных сетях жители США сообщают, что видели аврора на юге Вашингтона и в Кентукки, в штате Нью-Йорк и других штатах. Благодаря чистому небу на чрезвычайно мощных огнях полярного сияния, яркие вспышки увидели даже жители больших городов.

"Я просто поражена тем, что мне понадобилась вся жизнь, чтобы увидеть это. И еще и на своем балконе в Нью-Йорке!", – сказала 37-летняя доктор Габриэла Агилар.

В центре Национальной метеорологической станции в Аптоне, штат Нью-Йорк, на Лонг-Айленде, метеоролог Билл Гудман сказал, что ему удалось сделать великолепное фото прямо над станцией. "Мы получили хорошее изображение этого по нашему доплеровскому радару. Нам повезло, потому что у нас было чистое небо по всей территории Нью-Йорка", – сказал исследователь.

Профессор по связям с общественностью Принстонского университета Уди Офер наблюдал розовые и фиолетовые полосы в своем дворе вместе с 9-летней дочерью и 4-летним сыном. "Я считаю, что самое интересное – это полосы света, которые я просто не ожидал увидеть. Они были волшебными", – сказал 49-летний ученый.

"Смотрю Северное Сияние в Алабаме", – написала украинка Анна Приходько в сети Facebook.

Канада и ее аврора

Украинка Юрия Рахат, живущая в Канаде, поделилась своими фотографиями полярного сияния в сети Facebook. "Третий год в Канаде живу, а фотографии на фоне северного сияния до сих пор еще не было", – призналась женщина.

Еще одна украинка Ирина Сулятицкая тоже сейчас в Канаде, и тоже делится своими фотографиями разноцветного шоу. "Истинная магия природы, напоминает нам о том, насколько наш мир невероятный и полон чудес. Это зрелище захватывает дух и заставляет на миг остановиться, чтобы ощутить гармонию со вселенной. Сияние, которое звучит в нашей душе", – поделилась своими впечатлениями Ирина.

Удивительные огни осветили небо Австралии

Шторм достиг уровня геомагнитной бури G4, не видевшейся над небом Австралии с 2004 года, пишет DailyMail. Потому и полярного света здесь такого давно не наблюдали.

От Крайстчерча до Квинстауна люди поделились изображениями потрясающих розовых, фиолетовых и зеленых лучей света, танцующих по ночному небу.

Однако жители Сиднея и Канберрана пропустили небесное шоу из-за закрывавших пейзаж темные тучи и дождь.

Аврора в Британии

Полярное сияние можно было увидеть к югу, вплоть до Лондона, Кента и Восточной Англии, пишет TheGuardian.

Далее на север в Ланкастере профессор Джим Уайлд, исследующий полярное сияние и космическую погоду в Ланкастерском университете, сказал, что наблюдал северное сияние прямо из своего сада.

"В течение многих лет я несколько раз был за Полярным кругом, чтобы провести измерение полярного сияния, но это действительно особенное - увидеть северное сияние из своего сада со всей семьей", - подчеркнул 49-летний профессор.

Китай окутан огнями

Невероятные фотографии полярного сияния шлют жители Китая. Особенно фантастически световое шоу смотрится над мистической Китайской стеной.

Очевидцы полярного сияния говорят, что световое шоу на небе длилось около 15 минут.

Ранее OBOZ.UA писал, что Украину накрыло полярное сияние.

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