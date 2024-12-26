Исследования показали, почему пить горячие напитки из бумажных стаканчиков очень опасно для здоровья

Идя куда-то по улице в холодное время года мы часто покупаем горячие напитки в бумажных стаканчиках. Особенно это актуально в рождественские праздники, когда в городах много ярмарки и люди согреваются ими во время прогулок. Но действительно ли это безопасно?

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Ученые говорят, что использование бумажных стаканчиков для горячих напитков может представлять серьезную угрозу для здоровья и привести к целому ряду опасных заболеваний. Ведь, как сказано в исследовании опубликованном на ScienceDirect, в течение 15 минут в горячую воду (кофе или чай) попадают до 25 тысяч микрочастиц пластика, который человек выпивает.

То есть вместе с любимым напитком в ваш организм попадают разнообразные канцерогены – свинец, фенол, камедь, формальдегиды.

С помощью ионной хроматографии ученые обнаружили перенос ионов из защитного слоя бумажных стаканчиков в воду. Исследователи отмечают, что при употреблении напитков из бумажных стаканчиков не менее трех раз в день в организм человека может попадать около 75 тысяч частей тяжелых металлов и других вредных элементов.

Следствием регулярного употребления горячих напитков из бумажных стаканчиков может быть ослабление иммунитета, серьезные заболевания у взрослых и патологии у детей.

Лучшим решением для вашего здоровья будет использование термокружки, которое всегда можно взять с собой на прогулку и покупать любимые напитки на улице без использования бумажных стаканчиков.

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