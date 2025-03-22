Исследование объяснило, почему люди не помнят себя в детстве

Долгое время считалось, что люди не могут ничего вспомнить с детства из-за того, что гиппокамп – часть мозга, отвечающая за сохранение воспоминаний, – развивается с возрастом и не может кодировать ранние воспоминания. Однако ученые из Йельского университета обнаружили, что это не так и объяснили на самом деле природу памяти.

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Исследователи уверяют, что мозг ребенка действительно способен фиксировать воспоминания. Однако взрослый человек не может ничего упомянуть из-за проблем с изъятием информации, пишет CNN.

В новом исследовании приняли участие 26 младенцев от 4,2 до 24 месяцев, разделенных на две возрастные группы: до 12 месяцев и от 12 до 24 месяцев.

В эксперименте малышей помещали в аппарат фМРТ и демонстрировали серию уникальных изображений в течение двух секунд каждое. Исследователи имели целью зафиксировать активность гиппокампа – части мозга, связанной с эмоциями, памятью и вегетативной нервной системой.

Профессор кафедры психологии Калифорнийского университета в Дэвисе Симона Гетти испытала, что хотя многие исследования уже продемонстрировали способность младенцев кодировать воспоминания, это последнее уникально тем, что оно связывает кодирование памяти с активацией гиппокампа.

По словам исследователей, младенцам показали рядом два изображения: одно из знакомых картинок, а другое, новое. Ученые отслеживали движения младенцев, отмечая, на каком изображении они дольше фокусировались.

Если дети дольше задерживали внимание на знакомой картинке, это указывало на то, что они узнали его. Выводы показали, что гиппокамп был более активен у старших младенцев во время кодирования воспоминаний.

Хотя до сих пор непонятно, почему кодировка памяти оказывается сильнее у детей старше 12 месяцев, это, вероятно, результат серьезных изменений в организме.

"Приблизительно в это время мозг младенца претерпевает многие перцептивные, лингвистические, моторные, биологические и другие изменения, включая быстрый анатомический рост гиппокампа", – сказал ведущий автор исследования и профессор кафедры психологии Йельского университета Ник Терк-Браун.

Терк-Браун и его команда активно работают над тем, чтобы проверить, почему мозг не может восстановить эти ранние воспоминания в жизни.

Ученые предполагают, что обработка мозга у младенцев может свидетельствовать о том, что гиппокамп не получает точные сроки для поиска воспоминаний, поскольку они сохранялись на основе опыта, который ребенок имел в то время.

По словам специалистов, взрослый человек просто не может получить доступ к воспоминаниям, хоть они и сохраняются долгие годы.

Отсутствие воспоминаний также может быть связано с тем, что опыт новорожденных очень отличается от того, что знает и видит человек во взрослом возрасте. Поэтому мозг не может сопоставить старый контекст с новым, предполагают учёные.

OBOZ.UA ранее уже писал, почему мы не можем вспомнить свою жизнь, когда были младенцами или малышами.

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