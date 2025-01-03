Испанские ученые утверждают, что разгадали парадокс кота Шрёдингера: мы находимся в мультивселенной

Физики-теоретики из Автономного университета Барселоны в Испании утверждают, что они наконец-то могут объяснить, почему кот Шрёдингера всегда появляется в одном состоянии, когда за ним наблюдают. По их мнению, мы находимся в мультивселенной.

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Их предложение в значительной степени основывается на предположении, что каждая возможность квантовой системы сама по себе является Вселенной. То есть речь идет о концепции, известной как теории множественности миров, пишет ScienceAlert.

В 1935 году австрийский физик Эрвин Шредингер предложил эксперимент, который впоследствии стал известен как парадокс кота Шрёдингера. Чтобы проиллюстрировать парадоксальность этой концепции, физик представил находящегося в закрытой коробке кота. Там также содержался радиоактивный атом, имеющий 50% шанс распада, и детектор, который, если обнаружит распад, активирует механизм, что выпустит ядовитый газ и убьет кота. За квантовой механикой, до того момента, пока коробку не откроют и не проведут наблюдение, кот должен быть одновременно и живым, и мертвым – он находится в состоянии суперпозиции.

Шредингер использовал этот мысленный эксперимент, чтобы подчеркнуть, насколько странной и непривычной является квантовая механика, если ее рассматривать с точки зрения классической физики. Парадокс кота Шрёдингера стал своеобразным символом сложности и разногласий в понимании квантовых явлений, оставляя открытыми многие вопросы, которые до сих пор обсуждаются в научных кругах.

Предложение физиков-теоретиков основано на предположении, что каждая возможность квантовой системы составляет сама Вселенная, а мы находимся в мультивселенной. Исходя из этого, Филипп Страсберг, Тереза ​​Э. Рейнхард и Джозеф Шиндлер используют начальные принципы, чтобы показать, как запутанность частиц в существующем ландшафте извлекает кота Шрёдингера из его собственного уравнения, однозначно мертвого или живого, но никогда не в состоянии "между".

Некоторые из первых дебатов в квантовой физике шли вокруг способов интерпретации неопределенности. Одна из попыток осмыслить это различие в реальности – представить все возможности состояний частицы как равноценные, каждое из которых представляет свою собственную частную вселенную. Из этих многих миров только один вплетается в наш, когда сталкивается с нашей собственной широкой сетью устоявшихся возможностей, зарабатывая право считаться "реальным".

В числовой демонстрации команды, чистый масштаб взаимодействий быстро нарастает таким образом, что подавляет возможности, пока не остаются единичные состояния. Другими словами, учитывая сложность Вселенной, окружающей кота Шрёдингера, включающей клетку, наблюдателей, здание, в котором они находятся, и многое другое, быстро растущее взаимодействие между средой и живыми и мертвыми состояниями со временем означает, что эти два состояния появляются в виде смеси.

На самом деле это слияние миров происходит на столь малом уровне, что относительно небольшое количество частиц может быстро сгладить нечеткость неопределенного состояния, в результате чего квантовый туман практически исчезает на мельчайших масштабах.

"Поскольку предметы повседневной жизни содержат огромное количество частиц, это объясняет, почему мультивселенная не воспринимается нами напрямую", – пишут ученые в своей статье.

На первый взгляд кажется, что проблема решена, но это не совсем так. Хотя гипотеза помогает нам визуализировать выбор одного состояния из лотереи бесчисленных возможностей, объяснение все еще основывается на предположении, что все вселенные ведут себя таким образом. Эти вселенные также не учитывают сложности общей теории относительности.

Еще можно представить, что правильная комбинация перепутанных состояний все еще может дать смесь живого и мертвого кота, или, по крайней мере, это не исключено. Остается также вопрос, насколько сильно квантовая случайность может влиять на макроскопическую реальность, подобную нашей.

Однако это не первый случай, когда физики-теоретики предполагают необходимость включить более масштабные изображения существующих состояний, чтобы понять, почему неопределенное квантовое размытие внезапно останавливается на одном измерении.

Кот Шрёдингера еще долго будет оставаться загадкой в физике, переворачиваясь в своей могиле как идеальная метафора для физики, которая остается богатой на возможности.

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