Иисус действительно родился весной? Ученые назвали вероятный месяц и год

Рождество Иисуса Христа отмечается ежегодно 25 декабря, однако новые научные исследования могут изменить это представление. Ученые, которые исследовали библейские тексты и сравнивали их с историческими и астрономическими событиями, пришли к выводу, что Иисус мог родиться гораздо раньше, чем принято считать.

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По их расчетам рождение Иисуса, вероятно, пришлось на 6 марта, около 4-5 лет до нашей эры. Этот вывод стал возможным благодаря глубокому анализу астрономических явлений, таких как затмение и звездные явления, упоминаемые в Библии, пишет Daily Mail.

Когда родился Иисус по Библии

Традиционно считается, что Иисус родился 25 декабря 1 года нашей эры. Однако со временем ученые сомневаются в этом, указывая на ряд исторических и астрономических неточностей, делающих эту дату маловероятной. Есть многочисленные свидетельства, намекающие на другую дату рождения Иисуса, и, согласно новым данным, эта дата, вероятно, была весной, а не зимой.

Библия вспоминает, что царь Ирод приказал убивать всех младенцев до двух лет, когда услышал о рождении нового "Царя Иудейского". Поскольку Ирод умер примерно в 4 году до нашей эры, то рождение Иисуса могло произойти за два года до его смерти, то есть в 6 или 5 годах до нашей эры. Поэтому ученые сосредотачиваются на расчетах, позволяющих точно определить период рождения Иисуса.

Как родился Иисус Христос

Для более точного определения даты рождения Иисуса ученые обратили внимание на древние астрономические записи. Одним из важных доказательств есть упоминание о лунном затмении, которое произошло незадолго до смерти Ирода. Это явление может указывать на точный период рождения Иисуса, который может быть датирован весной, а не зимой.

Исследования Библии показывают, что пастухи были в поле ночью, когда родился Иисус. Этот факт усиливает гипотезу, что Иисус родился в теплое время года, когда животные могли пастись на открытом воздухе. Зимой же пастухи обычно содержали свои стада в овчарнях, чтобы защитить их от холода. Этот аспект также дает важные подсказки для правильного расчета даты рождения Иисуса.

Выводы на основе истории Ирода

Современные ученые, такие как профессор Лоуренс Микитюк, отмечают, что связь между датой рождения Иисуса и историческими событиями, такими, как смерть Ирода, дает надежные основания для определения новой даты. Ироду приписывают приказ о резне младенцев, которая, согласно Библии, произошла вскоре после рождения Иисуса. Этот исторический факт также указывает на более раннюю дату рождения, чем обычно предполагается.

Согласно исследованиям, Иисус вряд ли родился зимой. Известно, что зимние месяцы в Израиле холодные, а пастухи держали своих овец в овчарнях, чтобы защитить их от непогоды. Это противоречит представлению о рождении Иисуса 25 декабря. Кроме того, ученые утверждают, что травы, которыми питаются овцы, растут в марте, что согласуется с более ранней датой рождения.

Астрономические свидетельства

Ученые также сосредотачиваются на астрономических явлениях, таких как звезда, которую волхвы видели на востоке. Одни из наиболее распространенных теорий этой звезды указывают на комету или планетарное выравнивание, которое могло состояться в 5 году до нашей эры. По наблюдениям китайских астрономов именно в это время был зафиксирован редкий астрономический феномен, который может быть связан с так называемой Вифлеемской звездой.

Влияние планет на точность расчетов

Кроме того, в 6 году до нашей эры произошло тройное соединение планет Юпитера и Сатурна, что могло стать основой для наблюдений волхвов. Согласно этой теории именно это выравнивание планет могло быть расценено как знак для поиска новорожденного "Царя иудейского". Это дает еще одно подтверждение, что рождение Иисуса могло произойти весной.

Когда на самом деле Рождество Христово

Что касается традиционного празднования Рождества 25 декабря, то первые упоминания об этой дате появляются только в IV веке, когда христианские общины начали праздновать рождение Иисуса. Существует гипотеза, что эта дата была избрана из-за совпадения с римским праздником Солнца, что несло языческий характер. Однако современные исследования показывают, что празднование Рождества могло быть выбрано и по другим причинам, включая символику девяти месяцев между зачатием и рождением Иисуса.

Различные теории о дате рождения Иисуса Христа

Итальянский исследователь, доктор философии из Института кристаллографии в Бари Либерато Де Каро, указывает на декабрь 1 года до нашей эры как реальную дату рождения Спасителя, сообщает издание EWTN Vatican.

Либерато Де Каро вместе с командой исследователей провел масштабное исследование хронологии событий жизни Иисуса на основе имевших место в тот период еврейских паломничеств, а также упоминаний о смерти Ирода Великого. Он пришел к выводу, что рождение Иисуса приходится на декабрь 1 года до н. По его словам, эти данные можно подтвердить через астрономические наблюдения, в частности, изучение Вифлеемской звезды.

Исследования Де Каро также обращаются к астрономическим данным, в частности, к наблюдениям лунных затмений, которые могли быть видны из Иерусалима во время смерти Ирода Великого.

Историк Иосиф Флавий сообщал, что Ирод умер после лунного затмения, которое стало ключевым для определения времени его смерти. Посредством астрономии ученые определили, что смерть Ирода произошла в 4 году до н.э., что дает дополнительные основания полагать, что рождение Иисуса могло произойти позже, чем указывается в традиционном календаре.

Историческая реконструкция событий, описываемых в Евангелиях, показывает, что важным элементом являются хронологические записи, в частности указание на сроки праздника Кучек, Песаха и Пятидесятницы. Как отмечают исследователи, эти праздничные периоды помогают определить точный момент, когда произошло Благовещение. Учитывая эти элементы, можно утверждать, что рождение Иисуса произошло в конце 1 года до н.э., что соответствует результатам исследований Де Каро.

Существуют и другие теории относительно точного года рождения Иисуса, пользующиеся известностью среди ученых. Одни из них указывают на более ранние годы, в частности между 7 и 2 годами до н.э., что является результатом ошибок в расчетах средневекового монаха Дионисия Эксигума, впервые разработавшего концепцию хронологии "Anno Domini". Некоторые исследователи также считают, что рождение Иисуса может быть связано с более ранними датами в зависимости от астрономических явлений, таких как затмение или расчет с помощью календарей, отмечает издание Howstuffworks.

OBOZ.UA ранее писал, что один из исследователей выдвинул теорию по поводу последних дней жизни Иисуса перед распятием.

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