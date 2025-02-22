Города под водой, миллионы людей погибают от жары: искусственный интеллект показал жизнь на Земле в 2100 году

С помощью генератора изображений с искусственным интеллектом ImageFX от Google MailOnline использовал последние научные исследования, чтобы предсказать, каким будет мир в 2100 году. Картина неутешительная: города уйдут под воду, а миллионы людей погибнут от жары.

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И подобные апокалиптические картинки могут стать реальностью. Поскольку уровень парниковых газов продолжает расти, что стимулирует повышение температуры по всему миру, пишет DailyMail.

"Наибольшее влияние, которое ощутим все, — повышение уровня моря и изменение экстремальных погодных условий. Все это будет увеличиваться в течение столетия, если мы ничего не сделаем для уменьшения выбросов парниковых газов", – сказала климатологиня из Университетского колледжа Лондона, профессор Джулиен Стройв.

Повышение температуры

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) прогнозирует, что к 2100 году глобальная температура будет на 2,7°C выше средней доиндустриальной атмосферы по среднему сценарию и на 4,4°C выше худшего сценария.

Количество людей, живущих в засушливых районах, увеличится более чем вдвое – с 2,3 млрд до 5 млрд в 2100 году.

Риск "внезапных засух" вырастет с 32% до 53% в Европе к 2100 году. Поэтому такие страны, как Франция, уже борющиеся с систематической нехваткой воды, скорее всего, столкнутся с разрушительными засухами.

Предполагается, что к 2100 году только чрезмерное тепло повлечет за собой 5,8 миллиона дополнительных смертей в Европе. Более всего пострадает город Барселона, где прогнозируется 246 000 дополнительных смертей.

Таяние льда и повышение уровня моря

Поскольку в течение следующих 75 лет атмосфера станет теплее, моря нагреваются. Исследование экспертов из Университета Рединга показало, что температура океана возрастала до 0,27°C за десятилетия и продолжает расти.

"Это нагреет Арктику еще быстрее, что приведет к большему таянию Гренландии и более быстрому повышению уровня моря, дестабилизации зон вечной мерзлоты и нарушению циркуляции глубинных океанских течений", – спрогнозировала профессор Джулиен Стройв.

Исследования предполагают, что более половины ледников в мире исчезнет к 2100 году, а европейские Альпы потеряют 75% своих ледников по сценарию высоких выбросов.

Ученые из Наньянского технологического университета (NTU) в Сингапуре предположили, что глобальный уровень моря может подняться на 1,9 метра к 2100 году, если выбросы углекислого газа (CO2) будут продолжать увеличиваться.

Более экстремальная погода

К 2100 году одним из самых больших проявлений влияния изменения климата будет массовый рост экстремальных погодных явлений.

Метеорологическая служба прогнозирует, что к 2070 году среднее летнее количество осадков в Великобритании может снизиться на 47%. Между тем, зимой осадков может быть на 35% больше.

Когда эти внезапные всплески дождя поражают районы, где засуха уже окрепла землю, риск внезапных наводнений становится очень высоким, говорят эксперты.

Также беспокойство вызовет рост катастрофических "мегаураганов", которые возникают, когда теплый влажный воздух поднимается из океана.

Для таких мест как Япония, Индонезия, Филиппины и южные штаты США, эти разрушительные штормы могут стать гораздо более распространенными к 2100 году.

Масштабные лесные пожары

В то время как одни части света пострадают от сильных штормов, другие – от удушающих засухи и жары.

Ученые прогнозируют, что сочетание сильной жары и низкого количества осадков превратит некоторые регионы чрезвычайно уязвимыми к уже видимым в США лесным пожарам.

Программа ООН по окружающей среде прогнозирует, что экстремальные лесные пожары станут на 50% чаще к 2100 году. А частота экстремальных пожаров вырастет на 14% к 2030 году, на 30% к 2050 году и на 50% к концу столетия.

Катастрофическое загрязнение воздуха

Исследования показывают, что такие города, как Дели в Индии, уже имеющие смертельный уровень загрязнения воздуха, могут столкнуться с еще более плохими условиями. Более теплый воздух и меньше дождей означают, что загрязнения остаются в воздухе дольше.

В странах, которые переживают быстрый промышленный рост, плохое экологическое регулирование привело к тому, что загрязнение достигло опасного уровня.

Исследования показали, что если изменение климата будет продолжаться, загрязнение воздуха повлечет за собой дополнительные 60 000 смертей во всем мире к 2030 году и 260 000 смертей к 2100 году.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые назвали 10 городов Европы, где умрет больше всего людей к 2099 году от изменения климата.

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