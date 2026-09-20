Горная система посреди Европы начала разъезжаться в разные стороны: ученые объяснили, что происходит

Италия расположена в самом центре геологического "затора", где сталкиваются Евразийская и Адриатическая (Апулийская) тектонические плиты. Одним из последствий этого тектонического столкновения, длившегося миллионы лет, стало образование Апеннинского горного хребта.

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Однако Апеннины представляют собой нечто своеобразное, поскольку вместо того, чтобы столкновение плит привело к утолщению земной коры и поднятию гор еще выше, некоторые участки хребта сжимаются, в то время как другие активно раздвигаются. Об этом пишет научно-популярный журнал Popular Mechanics.

Это привело к тому, что некоторые геологи описывают этот хребет как "аккордеонный", и эту своеобразную форму трудно согласовать с некоторыми ведущими теориями формирования гор.

Одной из таких теорий является теория "откатывания плиты", согласно которой более старая океаническая плита, погружающаяся в мантию, может вызывать поднятие и растяжение поверхности. Однако в новом исследовании, опубликованном в журнале Communications Earth & Environment под руководством ученых из Флорентийского университета, утверждается, что теория "откатывания плиты" не полностью объясняет необычную геологию Апеннинского хребта.

Подробности исследования

Хотя откатывание плиты на протяжении миллионов лет привело к образованию Тирренского моря у западного побережья Италии, примерно два миллиона лет назад ситуация изменилась. Растяжение, сформировавшее море, замедлилось, а сжатие вдоль фронта горного хребта уменьшилось. Однако деформация продолжалась, что нельзя объяснить только откатыванием плиты.

Авторы предполагают, что Апеннины переживают процесс "расслоения", известный как деламинация. В ходе этого процесса нижняя (более плотная) часть земной коры и литосфера отслаиваются от верхней коры и погружаются в мантию.

"Опираясь на предыдущие томографические, геологические и геохимические данные о расслоении нижней части земной коры в Апеннинах, мы объединяем геодезические, сейсмические и геологические данные в рамках упругой модели сгиба, чтобы показать, что процесс расслоения является не просто пассивной реакцией, а определяющим фактором первого порядка в пространственно-временной эволюции Апеннинского горного массива", – пишут авторы.

Подобно застежке-молнии, это расслоение происходит не по всей длине. Вместо этого оно сосредоточено в "шарнире", где передняя часть погружается под Италию в направлении Адриатического предгорья.

Исследователи изучали данные о землетрясениях и движении земной поверхности с помощью GPS на протяжении многих десятилетий, а также проанализировали границы разрыва Мохоровичича (Мохо) – границы между земной корой и мантией. Под Тирренским морем (к западу от Италии) и Адриатическим морем (к востоку от Италии) находятся участки этой границы Мохо, которые накладываются друг на друга. Эта зона простирается примерно на 500 км, исследователи называют ее "фронтом растяжения".

Данные свидетельствуют, что позади этой подвижной границы земная кора растягивается примерно на 4 мм в год, тогда как перед ней происходит сжатие со скоростью около 2 мм в год.

"Следовательно, современный баланс сил и сейсмотектоническая структура Апеннин… больше не обусловлены динамикой субдукции в тыловой части дуги или сближением Европы и Африки. Вместо этого современный баланс скоростей полностью зависит от продолжающегося процесса деламинации нижней части земной коры и перемещения "фронта расстегивания" в направлении предгорий", – отмечают авторы.

Они подчеркивают, что процесс "расстегивания" не начался внезапно два миллиона лет назад, когда отступ плиты замедлился, а, вероятно, уже происходил как минимум до конца миоцена, примерно 10 миллионов лет назад. После завершения отступления плиты регион пережил "геодинамический переход", который усилил степень этого отслоения нижней коры.

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