Австралия ежегодно смещается в сторону Азии: ученые обеспокоены столкновением

Австралия продолжает смещаться на северо-восток примерно на семь сантиметров в год, что делает её одним из самых быстро движущихся континентальных массивов на Земле. Этот дрейф уже приводит к сложным тектоническим взаимодействиям с Юго-Восточной Азией, а в далеком будущем Австралия может стать частью нового суперконтинента.

Видео дня

В то же время учёные подчеркивают: сценарий её вхождения в состав Амасии через 200–300 миллионов лет является лишь результатом геодинамического моделирования, а не точным прогнозом. Об этом пишет Science Blog.

Австралия движется на север

Австралия вместе с тектонической плитой, на которой расположен континент, движется примерно на семь сантиметров в год. Для сравнения: средняя скорость роста ногтей составляет около 4,16 сантиметра в год.

Таким образом, Австралия смещается примерно в 1,68 раза быстрее, чем растут ногти.

На первый взгляд семь сантиметров – незначительное расстояние. Однако за миллион лет такое движение при неизменной скорости составило бы около 70 километров, а за десять миллионов лет – примерно 700 километров.

Конечно, скорость и направление движения плит со временем меняются, поэтому эти цифры являются лишь иллюстрацией масштаба.

Как измеряют движение континента

Такое медленное движение невозможно увидеть непосредственно, но его фиксируют постоянные спутниковые станции.

Они многократно определяют свои координаты на протяжении многих лет. Большое количество измерений позволяет выявить устойчивое направление движения и отделить его от временных изменений, вызванных землетрясениями, проседанием грунта или сезонным перемещением воды.

Именно благодаря точным геодезическим измерениям учёные могут определить скорость движения Австралийской плиты.

Австралии пришлось обновить координаты

Постоянное движение континента имеет практическое значение. Старая австралийская система координат GDA94 была привязана к положению континента в начале 1994 года.

К 2020 году разница между старой системой и современными глобальными координатами достигла примерно 1,8 метра.

В связи с этим Австралия ввела систему GDA2020, которая соответствует прогнозируемому положению континента на 1 января 2020 года. Это особенно важно для спутниковой навигации, геодезии, строительства и точного земледелия.

При этом сам континент никуда не "подскочил" на 1,8 метра – изменили лишь систему числового описания его положения.

Столкновение с Азией уже происходит

Австралия не просто движется в направлении Азии – на её северных и восточных окраинах уже происходит активное взаимодействие тектонических плит.

В районе Яванской впадины океаническая часть Австралийской плиты погружается под Зондский регион. Вблизи Тимора и дуги Банда континентальная часть плиты соприкасается с другими структурами.

В районе Новой Гвинеи Австралийская плита взаимодействует с мозаикой более мелких плит и блоков.

Это не одна четкая линия столкновения. В разных местах происходят субдукция, столкновения континентальных блоков, образование разломов и другие тектонические процессы.

Результатом этого становятся землетрясения, деформация земной коры, формирование гор и изменения вулканической активности.

История Австралии началась миллионы лет назад

Австралия и Антарктида когда-то были частями Гондваны. Впоследствии между ними образовалась новая океаническая кора, и континенты постепенно разошлись.

Примерно 45 миллионов лет назад северная составляющая движения Австралии ускорилась, после чего континент начал активно взаимодействовать с плитами на севере.

Поэтому современную скорость движения нельзя просто экстраполировать по прямой на сотни миллионов лет. Тектонические плиты меняют скорость и направление, а новые зоны субдукции или столкновения континентов могут полностью изменить дальнейшую траекторию.

Амасия – один из возможных вариантов будущего

Учёные моделируют, как может выглядеть Земля через сотни миллионов лет. Один из таких сценариев предполагает образование суперконтинента Амасия.

Исследование 2022 года с использованием геодинамического моделирования показало, что примерно через 200–300 миллионов лет Тихий океан может закрыться, а континенты – объединиться вокруг территории современной Азии.

По этому сценарию Австралия может присоединиться к азиатскому континентальному массиву ещё до объединения других материков.

Впрочем, Амасия – не единственный возможный вариант. Другие модели предусматривают формирование суперконтинентов, которые называют Пангеей Проксимой, Новопангеей или Аурикой.

Это не точный прогноз

Карты будущих суперконтинентов нельзя воспринимать как точный прогноз. Исследователи моделируют различные условия – движение мантии, прочность литосферы и процессы субдукции – и определяют, к каким конфигурациям они могут привести.

В течение сотен миллионов лет могут возникнуть новые зоны субдукции, измениться границы плит или произойти новые столкновения континентов.

Поэтому достоверно можно сказать лишь одно: Австралия продолжает двигаться на северо-восток, а её взаимодействие с Азией уже продолжается. А вот где именно окажется континент через сотни миллионов лет, остаётся вопросом для геологических моделей.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские полярники сняли на видео последних субантарктических пингвинов, покинувших остров Галиндез, где расположена станция "Академик Вернадский". В этом году они покинули остров позже, чем когда-либо за весь период наблюдений – в прошлом году миграция завершилась ещё в первой половине мая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!