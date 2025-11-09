Хищная губка, червь-зомби и другие: возле Антарктиды открыли 30 новых видов глубоководных организмов. Фото и видео

30 ранее неизвестных глубоководных видов, включая плотоядную губку "шар смерти", были обнаружены в одной из самых отдаленных частей планеты – у берегов Антарктиды – с помощью проекта японского Фонда "Ниппон" Nekton Ocean Census и его партнеров. Эти открытия стали результатом двух исследовательских экспедиций 2025 года, проведенных совместно с Schmidt Ocean Institute.

Об этом сообщает Ocean Census. Команда, стоящая за этими открытиями, использовала подводный радиолокационный аппарат SuBastian для исследования вулканических кальдер, Южно-Сандвичевого желоба и морского дна вокруг двух Южных Сандвичевых островов, острова Монтегю и острова Сондерс.

Это дало почти 2000 образцов в 14 различных группах животных, а также тысячи фотографий и несколько часов видео.

Какие глубоководные организмы были открыты

Особым открытием стала новая хищная губка (Chondrocladia sp. nov.), обнаруженная на глубине 3601 метр – именно она изображена на фото под заголовком новости.

Ее тело шарообразной формы покрыто шариками с крошечными крючками, которые удерживают добычу. Это явно контрастирует с мягким, пассивным фильтровальным питанием большинства губок.

Также были обнаружены "черви-зомби" (Osedax sp.). Хотя они не считаются новыми для науки, эти черви не имеют рта и кишечника и полагаются на симбиотические бактерии, которые расщепляют жиры внутри костей китов и других крупных позвоночных, которыми питаются "зомби".

Экспедиции в Южный океан также обнаружили новых переливчатых чешуйчатых червей (Eulagisca sp. nov.), ранее неизвестные виды морских звезд (Brisingidae, Benthopectinidae и Paxillosidae); новых ракообразных, включая изопод и амфипод.

"Дополнительные возможные новые виды, среди которых черные кораллы и потенциальный род морского пера, проходят экспертную оценку", – сказано в статье.

Среди других самых интересных находок – новые гидротермальные источники на глубине около 700 метров с хемосинтетическими сообществами, яркие коралловые сады, следы взрывного подводного вулканизма и первые подтвержденные кадры молодого гигантского кальмара.

"Южный океан остается крайне недостаточно исследованным. На сегодня мы оценили лишь менее 30% образцов, собранных во время этой экспедиции, поэтому подтверждение 30 новых видов уже показывает, сколько биоразнообразия все еще остается недокументированным", — сказала доктор Мишель Тейлор, руководитель научного отдела Nekton Ocean Census.

Как сообщал OBOZ.UA, почти 98% территории Антарктиды скрыты под толстым слоем льда, что полностью маскирует настоящий рельеф континента. Однако благодаря новейшим технологиям визуализации ученые смогли открыть, как выглядит Антарктида без ледового покрова.

Оказалось, что это не бескрайняя равнина, а континент с горными цепями, ущельями, и даже древними долинами рек.

