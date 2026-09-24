Гигантские питоны начали лазать по деревьям: ученые наконец выяснили причину

Бирманские питоны лазают по деревьям на болотах в Южной Флориде (США). Ученые отслеживали их поведение и выяснили, что змеи делают это, чтобы греться на солнце и отдыхать, собираться группами и даже высиживать яйца.

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Об этом пишет Discover Wildlife со ссылкой на результаты долгосрочного исследования, опубликованные в Journal of Herpetology. Его провело Общество изучения амфибий и рептилий (SSAR).

"Долгосрочное исследование поведения бирманских питонов, которых можно встретить на деревьях в Южной Флориде, должно способствовать лучшему пониманию их влияния на окружающую среду и помочь в эффективной борьбе с этой инвазивной популяцией змей", – говорится в статье.

Бирманский питон (Python bivittatus), происходящий из Юго-Восточной Азии, является одним из крупнейших видов змей в мире, способным достигать длины более 5 метров и веса до 150 килограммов.

Подробности исследования

С ноября 2017 года по декабрь 2024 года с помощью радиопередатчиков исследователи отслеживали более 350 отдельных питонов в Южной Флориде, чтобы лучше понять их перемещения и предпочтения в отношении мест обитания.

Ученые наблюдали за 188 взрослыми и 168 молодыми бирманскими питонами. Каждому из них определяли пол, взвешивали и измеряли, а также хирургическим путем имплантировали радиопередатчики УВЧ-диапазона.

Еженедельно фиксировали местонахождение каждой змеи, определяли конкретное место обитания на деревьях и классифицировали поведение по одному из шести типов: скопление (когда две или более змей обнаруживали на расстоянии до 1 м друг от друга), принятие солнечных ванн, питание, перемещение, высиживание яиц и отдых.

"Мы наблюдали, как взрослые питоны греются, отдыхают, собираются с другими питонами или высиживают яйца в древесной среде, тогда как молодые питоны отдыхают, греются или перемещаются между ветвями деревьев", – говорят авторы исследования.

Результаты также показали, что взрослые питоны отдавали предпочтение кипарисовым породам и ивам прибрежной равнины, тогда как молодые особи, хотя и использовали кипарисы, часто посещали капустные пальмы. По мере увеличения веса змеи, как правило, переходили на более массивные породы деревьев, такие как бразильские перечные деревья и дубы.

"В целом использование древесной среды обитания было относительно низким: в ней было зафиксировано 14,4% взрослых особей и 17,3% молодых особей. Эти показатели росли во время сухого сезона во Флориде, когда температура воздуха ниже, что свидетельствует о сезонном изменении предпочтений в отношении среды обитания", – говорится в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, в канадской провинции Манитоба каждую весну происходит уникальное природное явление: десятки тысяч змей одновременно выползают из подземных укрытий после зимней спячки. Это происходит недалеко от поселения Нарсисс, примерно в 130 км к северу от Виннипега, и связано с началом сезона размножения.

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