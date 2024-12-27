Гигантские ленивцы с когтями, раздирающие плоть. Ученые рассказали интересные факты о соседях людей, с которыми те прожили около 10 тысяч лет

Ученые поделились интересными фактами о гигантских животных, проживших рядом с людьми около 10 тысяч лет. Исследователи показали четырехтонных ленивцев с легко раздирающими плоть когтями.

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До сих пор ученые считали, что этих мясоедных животных высотой 6 метров люди быстро уничтожили, когда добрались до Америки. Но новые исследования показали, что кости гигантского ленивца были превращены в украшения людьми, жившими рядом с ними 27000 лет назад,пишет TheSun.

По словам ученых, была найдена окаменелость ленивца размером с копейку, намеренно отшлифованная и с отверстием на одном конце. Это один из многих подобных артефактов, обнаруженных в Санта-Элине, современная Бразилия, которым примерно 27 000 лет.

То есть это целых 10 000 лет раньше, чем считалось, что люди впервые прибыли в Америку. Это значит, что люди жили рядом с гигантскими ленивцами, а также другими крупными животными, такими как мастодонты, саблезубые тигры и страшные волки, на протяжении тысячелетий.

Ученые говорят, что когда-то гигантские ленивцы жили от Аляски до Аргентины. Некоторые виды имели костные структуры на спине – чуть-чуть похожи на пластины современных броненосцев – которые, возможно, использовались для изготовления украшений.

Сначала исследователи размышляли, не работали ли древние мастера украшений над уже старыми окаменелостью. Но исследовательница Университета Сан-Паулу Мириан Пачеко обнаружила, что древние люди вырезали "свежие кости" вскоре после смерти животных.

"Мы считаем, что это было намеренно изменено и использовано древними людьми как украшение. Мы обнаружили, что остеодермы были вырезаны до процесса окаменения, в свежих костях", – сказала исследовательница.

Кости мегалинивца были найдены в человеческом лагере. Ученые знают, что первые люди появились в Африке, затем переместились в Европу и Азию, прежде чем наконец-то пробиться в Америку.

Ранее считалось, что люди прибыли в Америку примерно через 11000 и 13000 лет после находки в Нью-Мексико. Эта дата совпадает с окончанием последнего ледникового периода, когда люди могли пересечь сухопутный мост из Азии в Северную Америку.

Летопись окаменелостей также свидетельствует о повсеместном уменьшении мегафауны – гигантских животных – начавшемся примерно в то же время.

Ранее OBOZ.UA писал, что житель Нью-Йорка нашел челюсть мастодонта, торчащую из его газона.

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