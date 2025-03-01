Где мумия фараона? 'Находка века' в Египте озадачила археологов

После того, как британский археолог Пирс Литерленд с командой специалистов в течение недели открыл две гробницы египетского фараона Тутмоса II, у ученых возникает сразу два вопроса. Во-первых, почему правителя не похоронили в Долине Царей, как было принято в Египте, а также – где мумия фараона?

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Литерленд подозревает, что вторая гробница, вход в которую еще пока не удается раскопать, может содержать мумифицированные останки Тутмоса II вместе с могильными вещами. А найденная еще в XIX веке мумия, которую до сих пор считали фараоновой, возможно принадлежит кому-то другому, пишет EuroNews.

Открытие предыдущей гробницы было первой такой находкой с момента открытия гробницы Тутанхамона более столетия назад. Ее нашли под водопадом в Фиванских горах в Луксоре, примерно в 3 км к западу от Долины Царей. Там не было почти ничего, кроме обломков.

Сначала думали, что это погребальная камера королевской женщины, но команда Литерленд обнаружила следы синей краски на стенах и желтые звезды на потолке, что явилось маркером королевской гробницы, отмечают эксперты.

Генеральный секретарь Верховного суда Египта по делам древностей Мохаммед Исмаил Халед заявил, что открытие было "одним из наиболее значимых археологических прорывов за последние годы".

По словам историков, Тутмос II, правивший с 1493 по 1479 год до нашей эры, наиболее известен как муж царицы Хатшепсут – одной из немногих женщин-фараонов Египта. Археологи считают, что первая гробница была опустошена через шесть лет после погребения, в 1479 году до нашей эры, из-за наводнения, а тело фараона затем перенесено во вторую гробницу, пишет TheGuardian.

Но почему Хатшепсут похоронила своего мужа к западу от Долины царей, а ее похоронили в самой долине? Этот вопрос озадачивает археологов.

Сейчас Пирс Литерленд и его команда усердно работают над раскрытием второй гробницы вручную, поскольку предыдущие попытки прокопать тоннель оказались слишком опасными.

"Эта гробница скрывалась на виду в течение 3500 лет. Вы мечтаете о таких вещах, но, как и выиграть в лотерею, вы никогда не верите, что это произойдет с вами", – подчеркнул Пирс Литерленд.

Поскольку раскопки продолжаются, команда надеется добраться до гробницы примерно через месяц. Она расположена на 23 метра ниже рукотворной кучи щебня, известняка, пепла и глиняной штукатурки, которая вписывается в ландшафт.

Интересно, что тело мужчины, найденное в 1881 году в Дейр-эль-Бахаре и ранее идентифицированное как Тутмос II, слишком старо, чтобы принадлежать фараону, сказал Литерленд. "Фараон описан как "сокол в гнезде", который пришел на престол, то есть он был молодым парнем", – отмечает археолог.

Некоторые египтологи считают, что он правил только три-четыре года и умер вскоре после рождения Тутмоса III. Поэтому возможно, что именно во второй гробнице лежат истинные останки молодого фараона с его ценными похоронными личными вещами, предполагают ученые.

Ранее OBOZ.UA писал, что археологи открыли первую царскую гробницу в Египте со времен захоронения Тутанхамона более 100 лет назад.

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